275 millioner kroner skal lade batteritog op på privatbanerne

Tirsdag 13. september 2022 kl: 11:58

Af: Redaktionen Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev der afsat en pulje på 275 millioner kroner til et statsligt tilskud til ladeinfrastruktur på privatbanerne med henblik på at fremme den grønne omstilling og en CO2-neutral jernbanedrift.Partierne bag aftalen er blevet enige om principperne for udmøntningen af puljen. Således er der skabt grundlag for en grøn omstilling af privatbanerne, som samtidig er sidste led i at gøre hele togtrafikken i Danmark CO2-neutral.Omstillingen af togtrafikken i Danmark følger af, at der bliver indført elektrisk togdrift på hovednettet i takt med elektrificeringen mellem Fredericia og Aalborg samt leverancer af DSB’s nye elektriske tog. Hertil kommer den igangværende elektrificering mellem Roskilde og Kalundborg samt på Sydbanen fra Ringsted til den kommende Femern Bælt-forbindelse.På regionalbanerne og privatbanerne har den teknologiske udvikling samtidig gjort det muligt at elektrificere gennem drift med batteritog, hvor der i dag kører. Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev der derfor afsat i alt knap 1,3 milliarder kroner til at understøtte omstillingen til batteritog.Trafikstyrelsen administrerer puljen og tildelingen af midler sker efter ansøgning fra regionerne, som kan få dækket 65 procent af omkostningerne til etablering af ladeinfrastruktur pr. bane.