Svensk-dansk postkoncern indvier nyt tankanlæg til biogas i Brøndby

Torsdag 8. september 2022 kl: 22:11

Fakta om PostNords biogas:

PostNords biogas leveres af Biogas Express, der producerer biogassen på et anlæg ved Thorsø i Østjylland

Biogassen bliver leveret direkte via nettet fra biogasanlægget og er udelukkende baseret på gylle, som giver den højest mulige CO2-reduktion

Biogassen er bæredygtighedscertificeret efter REDcert2-ordning og overholder dermed alle lovkrav i EU og Danmark

CBG, der står for "Compressed Biogas", er methangas komprimeret til 200 bar

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vores ambition om at gøre danskernes breve og pakker endnu grønnere gennem konkret CO2-reduktion er bundet op på et mål om at være fossilfri i 2030. Brugen af biogas som drivmiddel er ét blandt flere tiltag, der har effekt med det samme, og vi er i fuld gang med at sætte retningen for fremtidens logistik, siger Peter Kjær Jensen, der er administrerende direktør i PostNord.Det nye tankanlæg bidrager til PostNords grønne omstilling ved at gøre biogassen let og hurtigt tilgængelig, så lastbilernes ruter ikke er afhængige af placeringen af de offentligt tilgængelige tankanlæg til biogas.- Den grønne omstilling har vi alle sammen et ansvar for at drive, og i transportbranchen går vi hos PostNord foran ved selv at investere i løsninger og teknologi, der har effekt her og nu. At have vores eget tankanlæg ved terminalen sparer både køretid og brændstof, mens en offentlig infrastruktur for fossilfri drivmidler kommer på plads, siger Peter Kjær Jensen.Biogassen i tankanlægget er bæredygtighedscertificeret såkaldt komprimeret biogas (CBG), der er produceret i Danmark af gødning fra eksempelvis køer og grise, og som mindsker mængden af metan i atmosfæren. Under kørslen mindskes ikke bare udledningen af CO2, men biogas som brændstof udleder også færre partikler og mindre NOx'er, end hvis lastbilen kørte på diesel.PostNord havde ved udgangen af 2020 på 10 år mindsket sin CO2-udledning i Danmark med 68 procent. I 2025 er målet at reducere koncernens CO2-udledning med 40 procent sammenlignet med 2020. I 2030 er målsætningen, at PostNord skal være 100 procent fossilfri.