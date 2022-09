- Sporreparation ved Kibæk tager længere tid end først antaget

Torsdag 8. september 2022 kl: 15:44





Arbejdet med at undersøge hændelsesforløbet er i fuld gang, og parallelt har Banedanmark arbejdet med at pumpe vand væk fra området, så det nu er tørt nok til at begynde arbejdet med at genetablere sporet.









Banedanmark forventer, at sporet vil være genetableret ved middagstid 26. september, hvor strækningen vil genåbne for togdrift. I de første to dage skal der køres med nedsat hastighed (40 km/t) over den nye vandunderføring, og herefter hæves hastigheden til 80 km/t, indtil der forventeligt kan køres med fuld strækningshastighed 12. oktober. Der er tale om et større anlægsarbejde, der er planlagt hurtigt efter en akut opstået situation. Der er derfor risiko for, at uventede forhold undervejs eller vejrforhold kan forsinke arbejdet.









Arriva, som kører på strækningen, indsætter fortsat togbusser indtil genåbningen, og passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen. Samtidig opfordres borgere til ikke at nærme sig stedet, da det kan være farligt at være i nærheden af det beskadigede spor.