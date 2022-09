43-årig kvinde standsede op ved en bus - og blev påkørt bagfra

Onsdag 7. september 2022 kl: 13:06

Af: Redaktionen Den 43-årige kvinde standse op i sin bil, da der holdt en bus i en buslomme, og kvinden ville sikre sig, at der ikke gik nogen skolebørn over vejen, som netop var stået af bussen, da busstoppestedet er tæt på en skole.den 27-årige chauffør i lastbilen overså, at kvinden bremsede op og påkørte derfor hendes bil bagfra, hvorved der skete meget begrænset materiel skade.Den kvindelige bilist blev kørt til tjek på sygehuset efter uheldet, og myndighederne sørgede for at fjerne glasskår fra stedet, som kom fra personbilen.