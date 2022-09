Kompakt-kran løfter opgaverne de smalle steder indendørs

Af: Redaktionen Det er Sawo's afdeling i Køge, der har leveret den nye Hoeflon Kompakt-kran, Hoeflon C10. Kranen, der er i 10 tonmeter klassen, blev taget i brug med det samme, da der var flere opgaver på steder, hvor en lastbilkran ikke kunne komme til og være i drift.C10 kranen har en hydraulisk flyjib monteret og har dermed en horisontal rækkevidde på 19,0 meter og en vertikal løftehøjde på 22,0 meter. Kranen er også leveret med et hydraulisk spil.Der er 4 stk. støtteben, som hydraulisk sænkes ned via fjernbetjening.Kranen, der har fire hydraulisk betjente støtteben, er udstyret med fjernbetjening med en rækkevidde på 250 meter til alle hydrauliske funktioner med 3-tommer TFT LCD display. Støtteben kan som standard manuelt låses i fem positioner.Kranen er leveret med Hoeflink-system, som overvåger alle kranens bevægelser og dermed giver Sawo mulighed for fjernsupport på kranen. Den har el-motor, som giver mulighed for at drive kranen via 400 V strømudtag.