Øresundshavn gør klar til el-lastbiler

Torsdag 1. september 2022 kl: 19:19

Af: Redaktionen Flere transportører, der henter og afleverer gods i Helsingborgs Hamn har ytret ønsker om, at der bliver etableret ladestandere, så de kan lade el-lastbiler op. Det er planen, at ladestationen skal være i drift i efteråret 2023.Ladestationen vil blive placeret ved ind- og udkørslen til havneområdet, som er et naturligt knudepunkt i den daglige vejtrafik i Helsingborgs Hamn.









Ladestationen på havnen vil blive et godt supplement til Sveriges største offentlige ladestation for tung trafik, der blev indviet i sommer ved Ättekulla i Helsingborg og en god service for havnens kunder.









Havnen i Helsingborg trafikeres dagligt af omkring 800 lastbiler, og mange speditører og vognmænd accelererer deres grønne omstilling mod klimaneutral produktion, derfor skal infrastrukturen følge med.









Lastbiler har brug for høj effekt for at kunne lades op på 45 minutter til 4,5 timers kørsel. Ladestationen i Helsingborgs Hamn vil kunne lade to lastbiler op på samme tid med hver 350 kW ladeeffekt.









Mikael Andersson er administrerende direktør for GDL Sjöcontainer AB, som er en af ​​de virksomheder, der har brug for ladestandere til tunge køretøjer i havnen i Helsingborg.







- For os hos GDL Sjöcontainer AB er miljø og bæredygtig transport øverst på dagsordenen. Når vi nu har startet denne overgang, er det vigtigt, at vi kan få mulighed for at lade på forskellige terminaler. Helsingborg Havn går forrest, og det er vigtigt både for os og regionen som helhed, siger Mikael Andersso og fortsætter:









- Alle os, der arbejder i transportsektoren, har et stort ansvar for at arbejde med mere bæredygtig transport og skifte til både flere tog og også flere lastbiler, der kører fossilfrit.









Formålet med støtten fra Energistyrelsen er at gøre det muligt elektrificere relativt korte regionale godstransporter, som udgør en stor del af godstransporten i landet. En betingelse for støtten er, at projekterne skal dele erfaringer, og at ladestanderne skal være i brug i mindst fem år efter byggeriet.



