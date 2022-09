Udenlandsk mand havde for mange kontanter med

Torsdag 1. september 2022 kl: 11:48

Af: Redaktionen Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi forklarede manden, at han var chauffør, og at pengene var betaling for varer, han havde leveret.Da det kun tilladt at medbringe op til 75.000 kroner i kontanter, blev den 45-årige sigtet for overtrædelse af toldloven og fik en bøde på 15.000 kroner for overtrædelsen.