Nyt samarbejde skaber uddannelsestilbud til unge

Torsdag 1. september 2022 kl: 11:41

- Jeg kommer til at have fokus på relationer, og hvordan vi accepterer og bruger hinandens forskelligheder, siger Kim Elgaard Dahl, der underviser på Transport & logistik.

Arbejdsplads møder uddannelse

Info om FGU Trekanten:

FGU Trekanten er en forberedende grunduddannelse med skoler i Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Billund Kommune

Uddannelsen er for unge mellem 15 og 25 år, der har brug for at blive klar til at tage skridtet videre mod en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller et job

Af: Redaktionen - Projekter som dette er en fantastisk mulighed for os som arbejdsgiver at vise de unge, hvad transportbranchen har at tilbyde dem. Jeg har set meget frem til at komme i gang, siger Henrik Herum.- Vi har en historisk lav ledighed, og det mærker vi naturligvis også i transportbranchen, hvor det bliver sværere og sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor er projekter som dette en fantastisk mulighed for os som arbejdsgiver at vise de unge, hvad transportbranchen har at tilbyde dem. Jeg har set meget frem til at komme i gang, siger medejer af Danske Fragtmænd Henrik Herum, fra fragtmandsvirksomheden Ø.S.G. A/S.Han og samarbejdspartnerne peger på, at transportbranchen er en branche med gode jobmuligheder, og derfor er undervisningstilbuddet et tilbud, der gavner alle parter.De første 19 tilmeldte unge går i gang med undervisningen torsdag i denne uge på arbejdspladsen hos Transportcenter Taulov. Her bliver eleverne transporteret til og fra i bus sammen med deres kontaktlærer Kim Elgaard Dahl.Eleverne vil både træne praktisk arbejde på lageret, og de vil få undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) - men det vil være i en mere praktisk form end på en traditionel skole.- Jeg kommer til at have fokus på relationer, og hvordan vi accepterer og bruger hinandens forskelligheder, ligesom jeg også vil have fokus på den enkeltes ståsted og udvikling. Det er fedt at være i et hus, hvor de kan prøve praksis lige ude på den anden side af døren og få lov til at interagere med virksomhederne, siger Kim Elgaard Dahl, der underviser på Transport & logistik.Tilbuddet er en ny og praksisorienteret måde at tænke uddannelse på, og der kan ligge mange muligheder i at samarbejde på tværs af sektorer.- Virkeligheden skal så tæt på som overhovedet muligt, vi skal ikke bare lade som om. Med dette tilbud har vi forsøgt at tage de unges briller på for at se, hvad der giver bedst mening for dem. Det skal vi stadig blive skarpere på, men vi er i hvert fald tættere på, fordi vi nu er på arbejdspladsen i en uddannelsesmæssig sammenhæng, siger Per Jensen, der er vicedirektør ved FGU Trekanten.