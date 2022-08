Langtidsledigheden ligger på laveste niveau siden 2007

Onsdag 31. august 2022 kl: 10:52

Antal langtidsledige fuldtidspersoner angiver antal bruttoledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af ti- den inden for de seneste 52 uger. Bemærk at der kan komme efterregistreringer, særligt på de seneste tal og at tallene ikke er sæsonkorrigeret.

Af: Redaktionen Samtidig viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der i juli i år var registreret 12.400 langtidsledige fuldtidspersoner. Langtidsledigheden var dermed på det laveste niveau siden registreringen startede i 2007.- Langtidsledigheden er nu nede på det laveste niveau nogensinde registreret. Det gør mig selvsagt kisteglad. Dansk økonomi står i forvejen bundsolidt. Det er ikke kommet af sig selv, men skyldes i høj grad, at regeringen har ført en ansvarlig økonomisk politik. Det kommer os alle til gavn - ikke mindst de historisk mange danskere på kanten af arbejdsmarkedet, der er kommet i arbejde. Ledighed - og langtidsledighed i særdeleshed - slider på både selvtillid og kompetencer. Og så er det dyrt for samfundet. Derfor er det her en fuldkommen fantastisk nyhed, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:- Selvom dansk økonomi står et rigtig godt sted, er det ikke til at komme udenom, at krigen i Ukraine også sætter sit markante præg på hverdagen herhjemme, hvor forbrugerpriserne er sendt til vejrs. Det er noget vi tager meget alvorligt i regeringen. Derfor har vi også allerede iværksat flere initiativer til hjælp for borgere, hvor livremmen lige nu er spændt så meget ind, at de har svært ved at få deres penge til at slå til.Senest har S-Regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, der skal sikre en økonomisk håndsrækning til nogle af de borgere, som er særligt hårdt ramt af de stigende energipriser uden at skubbe yderligere til inflationen. Forslaget vil efter planen være færdigbehandlet i Folketinget om en uge.



Kilde: Jobindsats.dk og Beskæftigelsesministeriets egne beregninger.











