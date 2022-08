Kampagne skal få flere i samme bil

Onsdag 31. august 2022 kl: 09:36

Af: Redaktionen ”Hvorfor ikk’ følges, hvis vi alligevel skal samme vej?”

Det spørgsmål bliver alle solobilister stillet i en den kampagne, som Vejdirektoratet lancerer onsdag.





Kampagnen, der skal få flere til at åbne bildørene for andre, der skal samme vej, handler om samkørsel og delebiler, så flere fremover kører sammen og deles om de biler, der allerede findes.





- Når danskerne kører på arbejde, sidder der mindre end 1,1 personer i bilen. Dermed er der mange ledige sæder, som vi skal gøre mere for, bliver fyldt op. Vi vil ikke tvinge danskerne til at køre sammen, men gøre det lettere. Det gavner både privatøkonomien, trængslen på vejene og klimaet. Derfor er potentialet stort. Forudsætningen er, at det bliver lettere at finde hinanden, siger transportminister Trine Bramsen (S).





Kampagnen skal overordnet set få os til at reflektere over vores transportvaner, oplyse om de mange fordele ved at deles om bilerne og komme med idéer til, hvordan man så rent faktisk kommer godt i gang med det.





Den EU-finansierede kampagne, der løber de næste tre måneder, udspringer af transportaftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020” indgået mellem S-Regeringen, Radikale, SF og Enhedslisten.





Kampagnefilmen ”Hvorfor ikk' følges? Når vi skal samme vej?” er en del af Vejdirektoratets kampagne de næste tre måneder.











