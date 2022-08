Grillfest blev afbrudt af rullende lastbil og endte med seks døde

Tirsdag 30. august 2022 kl: 12:49

Af: Redaktionen Politiet i Rotterdam oplyser, at den ene af de syv sårede var i kritisk tilstand efter ulykken.





Føreren af lastbilen - en 46-årig spanier - der kørte ind i grillfesten, blev anholdt og sigtet for at have forårsaget dødsulykken. Ifølge hollandske medier havde lastbilchaufføren ikke drukket.







Ifølge politiet i Rotterdam holdt lastbilen stille på Zuidzijdsedijk før ulykken. Af ukendte årsager begyndte lastbilen køre - og endte med at køre af vejen og ind på området, hvor der var arrangeret en grillfest.



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.