Silkeborgfirma fejede konkurrenterne til side og vandt innovationspris

Fredag 26. august 2022 kl: 10:15

Ny og veldokumenteret

Mere el er på vej

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sales- and Service director Jacob Grindsted, Bucher Minicipal, og teamet fra Bucher Municipal modtog Innovationsprisen 2022 på Maskiner Under Broen for Bucher CityFlex C40e.Der var jubel og high-fives til hele holdet, da Bucher Municipal fik tildelt Innovationsprisen for Bucher CityFlex C40e - den første elektriske slamsuger, udviklet til opgaver i byzoner.- Tak. Det er fantastisk at få brancheforeningens anerkendelse for vores nye CityFlex, sagde Sales- og Service director, Jacob Grindsted, da han modtog prisen på vegne af Bucher Municipal.- Det betyder rigtig meget for os, for det her viser, hvor vigtigt det er at arbejde sammen, når vi skal udvikle miljørigtige løsninger. Med CityFlex C40e kan vi reducere CO2 udledningen - og samtidigt skaber vi også et bedre arbejdsmiljø for operatøren med lavere støj, god ergonomi og høj sikkerhed, sagde han videre.I sin begrundelse for prisen, fremhævede jurymedlem Michael Nygaard, der er teknisk leder fra Esbjerg Kommune, at anvendelighed, sikkerhed, ergonomi og miljø er de parametre, der er brugt ved tildeling af prisen.- Det er vigtigt at bruge den nye teknologi til at forbedre miljøet - og gøre hverdagen lettere. Der er tale om professionel gennemprøvet teknologi med stort potentiale, hvilket er vigtigt i den fremtidige jagt på 0-emission, sagde Michael Nygaard på vegne af juryen.- Vi har arbejdet tæt sammen med Volvo Trucks om udvikling af den første elektriske CityFlex. Resultatet er en effektiv og miljøvenlig maskine, der bruger Volvo's veldokumenterede batteriteknologi og Buchers erfaring fra mere end 500 CityFlex anlæg. Og ja, den kan løse en hel dags arbejde - og så lade om natten, siger Jacob Grindsted, der tydeligvis har fået spørgsmålet om batteriets holdbarhed nogle gange.- Vi kan ikke sælge en slamsuger, der kun kan arbejde en halv dag, så vi skal kunne stole på batteriteknologien. Og der er Volvo Trucks den perfekte partner, siger han og tilføjer, at Bucher har haft flere af sine miljørigtige maskiner med på messen Maskiner under Broen - eksempelvis den store fejemskine Xpowa V90, der også er batteridrevet.- Den er lige leveret til Mariager Fjord Kommune, der her går forrest i valget af ny teknologi, siger han.Den første Bucher CityFlex C40e er på vej til LMJ A/S i Glostrup, der fra september er klar til at løse opgaver i hovedstadsområdet.- LMJ A/S var de første til at lægge en ordre i Danmark, og vi har flere på vej, oplyser Jacob Grindsted.- For når først man har prøvet at køre den og set, hvor nemt det er at lade, så er CityFlex C40e et helt naturligt valg til opgaver, der skal udføres i by-zoner, tilføjer han.Jacob Grindsted fremhæver, at der stilles stadigt større krav om miljørigtige løsninger, særligt ved offentlige udbud.- Og vores CityFlex C40e er blot den første fra Bucher Municipal i Danmark. Det er vores ambition, at vi inden 2025 kan elektrificere alle vores dansk producerede maskiner, understreger han og fortsætter:- Vores fokus er at udvikle effektive og miljørigtige teknologier, både ved anvendelse af ikke fossile brændstoffer og gennem et reduceret energibehov - og jeg er sikker på, vi i de kommende år, vil se nye teknologiske landvindinger. Det er vores CityFlex C40e et godt eksempel på.