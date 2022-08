Dansk transport- og logistikkoncern bygger nyt på Øresunds vestkyst

Tirsdag 23. august 2022 kl: 12:44

Af: Redaktionen Det nye lager, der vil blive et af de største anlæg i Norden, får en temperaturkontrolleret zone på 70.000 kvadratmeter, og skal betjene både det danske, finske, norske og svenske marked.DSV fremhæver, at bæredygtighed vil være et vigtigt fokusområde under hele byggeprocessen.Overskudsjord fra byggepladsen vil blive deponeret i et nærliggende område for at mindske CO2-belastningen fra transporten, og fremtidigt energisystem vil være foreberedt til Power-to-X, lagring af strøm i batterier og for ladning af el-drevne lastbilar samt til at kunne overføre eventuel overskudsenergi til eksempelvis Landskrona. Logistikområdet vil også kunne opsamle spildevand.Efter planen vil DSV tage det første spadestik i efteråret 2022, mens indflytning i de nye lokaler beregnes til at ske i løbet af 2024, når de temperaturkontrollerede lagerzoner er færdige og automatikken installeret.