Forsyningsvirksomhed i Grevinge er blevet forsynet med ny tre-akslet trækker

Mandag 22. august 2022 kl: 12:18

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen HE Jørgensen havde den nye tre-akslede trækker stående på lager, og da den passede til ønsker og behov hos Odsherred Forsyningsservice A/S, gik der ikke mange dage fra bestilling til leveringDen nye MAN TGX 28.510 6x2-trækker er en "HEJ Edition”, som eksempelvis er udstyret med elektrisk glassoltag, el-indstilbare sidespejle med varme, sædevarme, semidigital instrumentering, 12-trins TipMatic automatiseret gearkasse med gearvælger ved rattet, adaptiv fartpilot, lane-assist, elektronisk intelligent håndbremse og SmartSelect, der er den nye styreplatform, som styrer MAN’s radio, navigation med mere.Interiøret i den fabriksnye MAN TGX ”HEJ Edition” består blandt andet af slidstærke premiumsæder, luftåbninger med chrome-rammer, multifunktionslæderrat, sort læderbund med rødt HE Jørgensen logo, kromlister i dørene og speciallavet opbevaringsskab over køje i matchende design til læderbunden.Kabinen er den største MAN-førerkabine med maksimal komfort - både under arbejdet og i pauserne. MAN'ens ydre består blandt andet af spejlkapper, indfarvede sideskørter, mørkegrå Individual S-designsolskærm, krome-hjulkapsler samt kølergrill med forkromede lameller.MAN'en er opbygget med fuld aludørk samt et to-strengs hydraulikanlæg.Bilen er solgt og leveret af Thomas Ravn fra HE Jørgensen.