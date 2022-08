Digitalt klimaværktøj skal navigere Scandlines’ nye emissionsfrie færge mod mindre CO2-aftryk

Mandag 22. august 2022 kl: 11:47

Fremtidssikret verdenshistorie

I tråd med nye EU-initiativer

Om Scandlines’ "zero direct emission-fragtfærge":

Scandlines’ "zero direct emission-fragtfærge" bliver 147,4 meter lang, 25,4 meter bred med en design-dybgang på 5,3 meter

Dobbeltender-færgen har en kapacitet på 66 fragtenheder, 140 passagerer og en servicefart på 10 knob

Som hybridfærge er overfartstiden 45 minutter. Når færgen alene sejler på batterier, er overfartstiden 70 minutter

Den vil få energi fra en af verdens største batteripakker, 10 MWh, og kan lades lades op på 17 minutter i havn (Rødby)

Færgen forventes færdig i 2024

Af: Redaktionen I november 2021 meddelte Scandlines, at rederiet havde bestilt verdens største elektriske hybridfærge - en "zero direct emission-fragtfærge". Scandlines har nu valgt at tage den danske klima tech-startup ReFlow med ombord som leverandør af en digital klimamodel, der skal bidrage til atfremtidssikre færgen. Dermed slutter ReFlow sig til rækken af virksomheder, der er udvalgt til at levere systemer og ekspertise til Scandlines’ nye færge med arbejdstitlen PR24 (Puttgarden-Rødby 2024).De udvalgte virksomheder er blandt andet norske Kongsberg Maritime og Norwegian Electric Systems (NES). Færgen er designet af LMG Marin AS i Norge og bliver bygget på det tyrkiske værft Cemre.ReFlow beskriver sig selv som førende i den maritime industri, når det kommer til de komplekse livscyklusvurderinger. ReFlow tilbyder en beregningsmetode, der kan bruges til at bestemme den miljømæssige påvirkning, et produkt eller et system bidrager med i dets levetid (også kaldet LCA). ReFlow er i dag et kendt navn i den maritime sektor, hvor både eksempelvis Viking Life-Saving og Mærsk er blandt kunderne.I andre industrier som luftfart og bilindustrien benytter man sig allerede af livcyklusvurderinger, og inden for byggeriet er det et lovkrav. Derudover understøttes disse beregninger af ISO-standarderne ISO 14040 og 14044 samt forskellige EU-retningslinjer. Men i den maritime sektor er det et nyt tiltag at implementere LCA så tidligt i processen.- Det vil være første gang, at der bliver lavet livscyklusberegninger på en færge i denne stil - det vil være verdenshistorie, siger Rasmus Elsborg- Jensen, der er administrerende direktør og grundlægger af ReFlow.Livscyklusvurderinger eller LCA kan give en detaljeret opgørelse over produkters miljøpåvirkning - endda over produkter og løsninger, der endnu ikke er indkøbt eller produceret - og vil derved medvirke til at sikre fremtidens færger.- Vi kommer til i fremtiden at evaluere nye løsninger, før de bliver indkøbt, for at sikre, at deres klimaprofiler lever op til en vis standard eller måske er bedre – på den måde er vi over tid med til at gøre vores færger grønnere i takt med, at der bliver opfundet nye grønne løsninger, siger Fini A. Hansen, der er VP Fleet hos Scandlines.EU forventes at lancere nye initiativer med henblik på at sikre transparens og troværdighed omkring grønne produkter inden for de kommende år - initiativer som PEF (Product Environemntal Footprint).Fælles for de nye initiativer er, at de alle er baseret på den ISO-standardiserede metode, som LCA bygger på. Det er samme metode, der ligger til grund for den nye digitale model, som ReFlow forventes at levere inden for de næste par måneder til Scandlines’ kommende færge.- Livscyklusvurderinger er i Danmark og EU den anbefalede metode til at understøtte de klimaudsagn, som en virksomhed måtte have omkring et produkt og er derfor også tænkt ind i ny EU-klimapolitik. Det er meget positivt at se et rederi som Scandlines, der viser ansvar på denne måde, før det potentielt bliver et lovkrav, siger Rasmus Elsborg-Jensen fra ReFlow, der også er udnævnt som europæisk klimapagt-ambassadør.









