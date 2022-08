Tysk logistikkoncern køber op i Danmark

Mandag 22. august 2022 kl: 10:23

Preben Borregaard har solgt DKI Logistics A/S til Rhenus Warehousing Solutions.

Automatiserede og datadrevne logistikløsninger

Om Rhenus Warehousing Solutions og Rhenus Group:

Rhenus Warehousing Solutions har 155 lagre i 21 forskellige lande med i alt 3,5 millioner kvadratmeter under tag

Rhenus Warehousing Solutions tilbyder sine kunder skræddersyede løsninger og fuld service med fokus på innovation, bæredygtighed og kontinuerlig optimering af processer

Rhenus Warehousing Solutions er en del af Rhenus Group.

Rhenus Group er en ledende global logistik-virksomhed med en årlig omsætning på syv milliarder euro

Rhenus Group har 37.500 ansatte, som udvikler og arbejder med den komplette forsyningskæde

Rhenus Group har hovedkvarter i Holzwickede, der er en forstad til Dortmund

Om DKI Logistics A/S:

DKI Logistics A/S er grundlagt 1. april 2001 og er i dag blandt de førende inden for 3PL i Danmark

Virksomheden er kendetegnet ved en flad organisation med kort vej til beslutninger og en fleksibel og forandringsvillig kultur med fokus på kunderne

Virksomheden er kendt som pålidelig og velkonsolideret med en AA-rating fra Dun & Bradstreet, tidligere Bisnode

DKI Logistics A/S er økonomisk uafhængig. Det seneste regnskab viste et overskud på 92 millioner kroner før skat

DKI Logistics A/S er placeret i Horsens, Køge og Herning og råder samlet over 280.000 kvadratmeter lager under tag. Virksomheden tilbyder også distributions-service

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rhenus Warehousing Solutions er en familiejet tysk logistik-virksomhed, der er placeret i 21 forskellige lande og har i alt 37.500 ansatte på samlet 950 adresser. DKI Logistics A/S og Rhenus Warehousing Solutions oplyser, at der er tale om en handel til et tre-cifret millionbeløb.- Det er selvfølgelig vemodigt at afhænde en virksomhed, som jeg selv har skabt fra bunden. Men jeg har længe haft planer om at trække mig tilbage, og nu viste den rette mulighed sig, siger Preben Borregaard, der tidligere har været på vej ud af virksomheden, men som på grund af økonomiske udfordringer hos DKI A/S tog en tørn mere.- Rhenus har en ejerstruktur, der minder om vores. Ejerne har det samme syn på kunder og ansatte, som vi har - det handler om mennesker før penge, siger René Møller Klausen, som efter handlen fortsætter som administrerende direktør hos DKI Logistics A/S.Den betragtning deles hos Rhenus Warehousing Solutions.- Både Rhenus Warehousing Solutions og DKI Logistics A/S står for højkvalitets og skalérbare løsninger. Derfor var det logisk for os at tage skridtet ind på det nordiske marked sammen med DKI Logistics A/S, siger Andreas Plikat, der er General Manager i Rhenus Warehousing Solutions.Adgang til det nyt marked For Rhenus-gruppen åbner opkøbet af DKI Logistics A/S en port til det nordiske marked og styrker virksomheden i sundhedssektoren og markedet for fast moving consumer goods, som eksempelvis er varer til supermarkeder og byggemarkeder.DKI Logistics A/S er i dag en af Danmarks førende 3PL logistik-virksomheder med 350 ansatte. Virksomheden er placeret i Horsens, Køge og Herning med over 280.000 kvadratmeter lagerplads, hvor der håndteres varer for en række meget forskellige kunder.En af kunderne er Region Midtjylland, som DKI Logistics A/S er centrallager for. DKI Logistics A/S vandt i 2018 et udbud på en 15-årig kontrakt til en værdi af op mod en halv milliard kroner. For at kunne løfte opgaven investerede DKI Logistics A/S 115 millioner kroner i et fuldautomatisk kasselager og yderligere et to-cifret millionbeløb i et højlager. Lageret bliver i dag brugt til både Region Midtjyllands varer og en række andre kunders.De senere år har DKI Logistics A/S’ strategi været at blive den foretrukne logistikpartner på automatiserede og datadrevne logistikløsninger. Derfor har virksomheden ud over det fuldautomatiske kasselager blandt andet investeret i selvkørende AGV-trucks, robotter til pick/pack, automatiske pakkemaskiner - der er planlagt til genbrugsplast - samt sorteringsanlæg til containertømning og cross docking. De automatiserede og datadrevne teknologiske løsninger var også medvirkende til Rhenus Warehousing Solutions’ interesse i virksomheden.De senere år har DKI Logistics A/S løbende udvidet med flere nybyggede lagre i Gedved ved Horsens, hvoraf det seneste er ved at blive bygget, mens endnu et er planlagt til opførelse næste år.