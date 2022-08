Beskæftigelse steg fra maj til juni - 2.963.000 har et lønmodtagerjob

Mandag 22. august 2022 kl: 09:30

Af: Redaktionen (Kilde og grafik: Danmarks Statistik)I juni i år var der ifølge Danmarks Statistik 2.963.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. Danmarks Statistik gør opmærksom på, at opgørelsen for juni er behæftet med større usikkerhed end normalt på grund af den nye ferielov.Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse skyldes alene en stigning på 7.000 personer for sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder.I juni var der dermed 2.093.000 lønmodtagere i virksomheder og organisationer, mens antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service uforandret var 870.000 som i maj.Ifølge de seneste tal fra Danmarks statistik er der på transportområdet sket en stigning i antallet af lønmodtagere over de seneste tre måneder fra 142.685 i april til 143.509 i juni.