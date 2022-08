Olieselskab møder talstærkt op på transportmesse i Greve

Onsdag 17. august 2022 kl: 11:22

Uformelle rammer med output



Om YX:

YX har specialiseret sig i olie til dansk erhverv, transport og landbrug med olieleverancer til hjemmetanke, samt et omfattende trucknetværk med over 80 lokationer

YX er en del af Norske Reitan, som også ejer Uno-X, Rema 1000 og 7-Eleven

Af: Redaktionen Sjællands største transportmesse Transport Øst i Ventrupparken i Greve samler hvert år tusinder fra transportbranchen. For olieselskabet YX Truck er deltagelse på messen et must. Ifølge Ole Ottosen, der er salgschef for Midtsjælland hos YX Truck, er der flere grunde til, at selskabet prioriterer messen.- Transport Øst er enorm populær for vognmænd og chauffører, og de fleste af vores kunder fra Sjælland kommer. Derfor er vi selvfølgelig også til stede igen i år, hvor vi altid har nogle rigtig gode dage, siger Ole Ottosen og fortsætter:- Det er en fremragende mulighed for at møde vores kunder ansigt til ansigt. De har som regel travlt og kører ofte fra morgen til sen aften, så i hverdagen foregår kommunikationen mest via telefon og mail. Man kan ikke undervurdere værdien af at mødes ansigt til ansigt en gang i mellem.YX Truck møder talstærkt op på messen, hvor selskabet foruden Ole Ottosen også sender Keld Østergaard, Carsten Gelting og Steffen Jack Mølgaard, der alle er salgschefer.På YX Trucks stand vil der være musik og god stemning med gratis kolde drikke, grillpølser og brød. Men selvom rammerne er uformelle, så skal der også være plads til at snakke om mere tunge emner som eksempelvis sikkerhed.- Vi kommer med en rigtig god udstilling og bruger anledningen som ramme for nogle gode snakke med vores kunder. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at lytte og forstå vores kunders behov og kommer altid hjem fra messen med en masse gode input. Helt aktuelt er det ingen hemmelighed, at oliepriserne er stigende og udgør en stor omkostning for vognmændene, hvilket stiller dem sårbare overfor brændstofsvind. Vi vil derfor fortælle om vores tiltag på området, så det kan give dem lidt mere ro i maven, siger Ole Ottosen.YX Truck har gennem den senere tid mærket stigende efterspørgsel for selskabets sikkerhedstiltag som eksempelvis kortløs betaling, tidsbegrænsede koder, videoovervågning, 2-kort-systemer, Alarm 24/7, købsmax, geografisk spærring, tidsbegrænset spærring og kilometeralarm.

















