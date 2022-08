Grenaa har Sveriges-færge til 2034 - mindst

Tirsdag 16. august 2022 kl: 10:19

Giver vækst i Kattegatregionen







- Det er en rigtig god aftale for Norddjurs Kommune og hele Østjylland. Aftalen mellem Grenaa Havn og Stena Line garanterer, at der er en stabil og god færgeforbindelse de næste mange år. En færgeforbindelse som binder Kattegatregionen sammen. Det er grundlaget for, at vi sammen med vores partnere i Kattegatalliancen kan udbygge regionen, så vi skaber de bedste vækstforhold for udviklingen af erhvervslivet og turismen på begge sider af Kattegat, siger Kasper Bjerregaard og fortsætter:





- Aftalen sætter en tyk streg under vigtigheden af, at vi får udbygget 2 plus 1 vejnettet mellem Grenaa og Aarhus, og at infrastrukturforliget "Danmark Fremad - Infrastrukturplan 2035" bliver gjort til virkelighed.





Miljøvenlig transportmulighed

- Hos Stena Line glæder det os at indgå en langsigtet aftale om færgeforbindelsen mellem Grenaa og Halmstad og dermed forsat at kunne tilbyde vores fragtkunder og passagerer en effektiv og miljøvenlig transportmulighed på tværs af Kattegat. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Grenaa Havn og Norddjurs Kommune i de kommende mange år, siger Kim Lindholm, der er Operations Manager, Port and Terminals Stena Line.





Fakta om ruten Grenaa-Halmstad:

Færgeforbindelsen mellem Grenaa og Halmstad har to daglige afgange

Der har i omkring 65 år været en færgeforbindelse mellem Grenaa og Sverige. Stena Line har stået for forbindelsen i cirka 40 år

















Også Kasper Bjerregaard (V), der er borgmester i Norddjurs Kommune er gald for den nye aftale, som ifølge ham vil give optimale forhold for at stimulere væksten i turismen og erhvervslivet i Kattegatregionen.- Det er en rigtig god aftale for Norddjurs Kommune og hele Østjylland. Aftalen mellem Grenaa Havn og Stena Line garanterer, at der er en stabil og god færgeforbindelse de næste mange år. En færgeforbindelse som binder Kattegatregionen sammen. Det er grundlaget for, at vi sammen med vores partnere i Kattegatalliancen kan udbygge regionen, så vi skaber de bedste vækstforhold for udviklingen af erhvervslivet og turismen på begge sider af Kattegat, siger Kasper Bjerregaard og fortsætter:- Aftalen sætter en tyk streg under vigtigheden af, at vi får udbygget 2 plus 1 vejnettet mellem Grenaa og Aarhus, og at infrastrukturforliget "Danmark Fremad - Infrastrukturplan 2035" bliver gjort til virkelighed.- Hos Stena Line glæder det os at indgå en langsigtet aftale om færgeforbindelsen mellem Grenaa og Halmstad og dermed forsat at kunne tilbyde vores fragtkunder og passagerer en effektiv og miljøvenlig transportmulighed på tværs af Kattegat. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Grenaa Havn og Norddjurs Kommune i de kommende mange år, siger Kim Lindholm, der er Operations Manager, Port and Terminals Stena Line.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kim Lindholm, Operations Manager Stena Line A/B (tv), Henrik Carstensen, CEO Grenaa Havn A/S og Dan Röding, Freight Commercial Manager Stena Line A/B. (Foto: Grenaa Havn/Claus Sjödin)Siden 1. februar 2020 har Stena Lines færge sejlet mellem byerne Grenaa og Halmstad. Med den nye besejlingsaftale er der sikret færgefart mellem de to regioner de næste 12 år frem til og med 2034. Det betyder blandt andet, at vognmænd og speditører kan være sikre på, at deres lastbiler kan skyde genvej over Kattegat og ikke er afhængig af at køre over Storebælt og Øresundsbroen for at komme til og fra Sverige.- Vi er glade for, at vi med denne flerårige aftale med Stena Line kan tilbyde et alternativ til den lange vej over Fyn og Sjælland. Hvis vi kan få endnu flere lastbiler til Sverige og Danmark via vandvejen, vil det være godt for miljøet og betyde en betydelig reduktion af CO2-udledningen, siger Henrik Carstensen, der er administrerende direktør i Grenaa Havn A/S.- Det har været vigtigt for os, at aftalen strækker sig over mange år, så transportbranchen har mulighed for at planlægge deres rutenet over en flerårig periode, påpeger han videre.