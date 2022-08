Chauffør i bulgarsk lastbil gjorde sig uheldigt bemærket

Fredag 12. august 2022 kl: 12:56

Træt chauffør havde ikke overholdt sine hvil

Af: Redktionen Betjenten besluttede sig for at standse lastbilen for at se nærmere på den, men da han ville standse lastbilen ved Karlslunde Rasteplads, gjorde lastbilen sig uheldigt bemærket ved blot at køre videre, hvilket yderligere forstærkede betjentens interesse i at se nærmere på lastbilen.Betjenten måtte benytte udrykningssignalet for at få chaufføren til at stoppe lastbilen ved den næste afkørsel, så den kunne blive rutinemæssigt kontrolleret.Kontrollen viste, at chaufføren havde kørt alt for meget og ikke overholdt sine hvil. Når chaufføren have skullet holde hvis efter køre- hviletidsbestemmelserne, havde han taget sit førerkortet ud af takografen og fortsat sin kørsel. Lastbilen blev derfor eskorteret til TCØ’s afdeling, hvor den blev låst fast med hjullås, indtil chaufførens forhold og lastbilen var blevet undersøgt grundigt.

Så bort fra blinkende motorlampe på instrumentbrættet

Politiets nærmere undersøgelser viste, at lastbilens hastighedsbegrænser var indstillet til 100 km/t, selvom den højst må være indstillet til 90 km/t. Det forureningsbegrænsende udstyr - AdBlue-systemet - var gået i stykker for lang tid siden. Og selvom en advarselslampe blinkede, havde chaufføren valgt at ignorere den og køre videre. Chaufførens medbragte tilladelse var ugyldig, da den tilhørte en anden virksomhed, end den der stod bag transporten.





Over 24 timers køretid på to dage

Politiet kunne derudover konstatere, at chaufføren i alt 14 gange inden for de seneste 28 dage havde kørt uden at have sat sit førerkort i takografen. Dermed have han haft nogle voldsomme overtrædelser af køre-/hviletidsreglerne - herunder et dagligt hvil, som minimum bør være 9 timer, men som kun var på 1 time og 26 minutter. Den samlede køretid løb over to dage op på 24 timer og 50 minutter uden tilstrækkelig hviletid.





Politiet vurderer, at bødeniveauet vil ligge på flere hundrede tusind, ligesom der vil blive nedlagt påstand om, at chaufføren frakendes førerretten ubetinget i Danmark.





- En træt chauffør, en tonstung lastbil og for høj hastighed kan hurtigt vise sig at være en livsfarlig cocktail. Blot et kort øjebliks uopmærksomhed - mere skal der ikke til, før det kan gå grueligt galt. Jeg er meget tilfreds med, at vi fik sat en stopper for chaufførens vanvittig kørsel, hvor han udsætter både sig selv og andre for fare, siger vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard, der leder af færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.





