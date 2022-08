Trafikselskab har fået ny kommerciel direktør

Onsdag 10. august 2022 kl: 10:58

Marlene Holmgaard Fris tiltrådte 1. august som ny direktør for kunder og kommunikation i Movia. (Foto: Movia)

Om Marlene Holmgaard Fris:

Marlene Holmgaard Fris har de seneste fire år været markedsdirektør/CCO hos Dansk Retursystem og har blandt andet været ansvarlig for alle markedsrettede kampagner, PR, kommunikation samt et tværgående program for digitalisering af forretningsprocesser

Marlene Holmgaard Fris har tidligere også arbejdet hos Telia Company Denmark A/S og Ørsted

Marlene Holmgaard Fris afløser Camilla Struckmann, der var Movia's kommunikationsdirektør indtil 6. april i år

Movias direktion består fra 1. august af administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kunde- og kommunikationsdirektør Marlene Holmgaard Fris, plandirektør Per Gellert og ressourcedirektør Eskil Thuesen.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Marlene Holmgaard Fris tager over efter Camilla Struckmann, der var Movia's kommunikationsdirektør indtil 6. april i år. Marlene Holmgaard Fris har fået det overordnede ansvar for kunder, kommunikation, branding, IT og digitalisering hos Movia.- Med sit talent for strategisk lederskab og sit stærke fokus på kommunikation, branding og digitalisering har vi med Marlene Holmgaard Fris i Movia's daglige ledelse fået nye, gode kræfter med om bord. Vi er i fuld gang med at få kunderne tilbage i den kollektive transport efter flere corona-nedlukninger, så flere vælger at rejse sammen og rejse grønt, siger Movia's administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.I sit tidligere job hos Dansk Retursystem var hun vant til - og så stor mening i - at arbejde for grøn omstilling og cirkulær økonomi. Marlene Holmgaard Fris ser derfor frem til at arbejde med mobilitet og er bevidst om den betydning kollektiv transport har for vores offentlige velfærd, fordi rigtigt mange er afhængige af den for at få deres hverdag til at hænge sammen.- Mit mindset er altid udefra og ind, for det er derfra, vi skal finde de løsninger, der er gode for kunderne i den kollektive transport. Og hvis vi skal sikre den gode kundeoplevelse, så skal vi tænke rejsen helt fra kunderne går hjemmefra, og til de er vel hjemme igen, siger Marlene Holmgaard Fris og fortsætter:- Mit hjerte banker for en mere bæredygtig fremtid og glæder mig til arbejdet med at få flere til at rejse grønt. Det er en dagsorden, der interesserer mig meget, og som jeg ser frem til at bidrage til i Movia.