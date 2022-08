Kranproducent har skiftet direktør

Tirsdag 9. august 2022 kl: 13:35

Af: Redaktionen Mikkel Winther Andersen overtog sidst i juni posten som administrerende direktør for kranproducenten HMF.Mikkel Winther Andersen, der afløste Jens Seehusen Christensen, der tiltrådte som direktør for HMF for et års tid siden, kom selv til HMF i januar 2021 efter at have haft forskellige ansvarsområdet hos pumpekoncernen Grundfos - blandt andet som direktør for tre fabrikker i Bjerringbro, Aalestrup og Odense.HMF's bestyrelse peger på, at Mikkel Winther Andersen siden sin start hos HMF i januar 2021 har fremvist fine resultater - både forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt. Derfor er bestyrelsesformand, Kim Buchwald, heller ikke i tvivl om, at Mikkel Winther Andersen er den rette mand til fremover at lede HMF.- I bestyrelsen har vi et stort ønske om at fremtidssikre HMF blandt andet ved at skabe en mere effektiv, automatiseret og skalérbar produktion. Da dette er et centralt element i vores vækststrategi, har vi valgt en profil med kernekompetencer inden for netop dette område. Mikkel bringer en god faglig og ledelsesmæssig erfaring med sig, og jeg ser frem til samarbejdet med ham - nu i spidsen for HMF, siger Kim Buchwald.Med skiftet udgør Mikkel Winther Andersen og økonomidirektør Klaus Skov Mortensen HMF Executive Team. De skal i tæt samarbejde med de øvrige ledere og hele organisationen sikre den fortsatte udvikling af HMF.- På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Jens Seehusen Christensen for hans stærke indsats, og vi ønsker ham god vind fremover, siger bestyrelsesformanden.Mikkel Winther Andersen siger, at han er beæret over at få muligheden for at stå i spidsen for HMF.- Jeg glæder mig meget til at videreføre de visioner, som vi i HMF det seneste år har arbejdet for at opnå. Da jeg i min hidtidige rolle hos HMF så at sige har haft ”fingrene helt inde i maskinrummet”, føler jeg mig godt klædt på til den nye rolle, siger han og fremhæver, at HMF er en stærk og solid virksomhed, der de seneste år virkelig har vist, hvad den kan præstere, når den yder sit bedste.Mikkel Winther hentyder til året 2021, hvor virksomheden satte omsætningsrekord.- Status i dag er, at vi står i en usikker verdenssituation, og derfor skal vi blive ved at holde tungen lige i munden og tage nogle fornuftige beslutninger, så vi fortsat kan sikre en positiv vækstrejse for HMF, siger Mikkel Winther Andersen.Mikkel Winther Andersen er uddannet landbrugsmekaniker og efterfølgende maskinmester. Han har også en Executive MBA fra Aalborg Universitet. Han har i løbet af 15 år stået i spidsen for forskellige ansvarsområder hos pumpegiganten Grundfos, herunder som direktør for tre fabrikker i henholdsvis Bjerringbro, Aalestrup og Odense.