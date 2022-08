De rå tal tegner et mere rosenrødt billede af virkeligheden

ØKONOM VURDERER EKSPORTTALLENE:

Tirsdag 9. august 2022 kl: 12:42

Af: Redaktionen I løbet af årets første halvår har virksomheder i Danmark eksporteret for samlet 906 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 29 procent i forhold til samme periode i 2021, hvor eksporttallet var godt 700 milliarder kroner. Eksporten af tjenesteydelser er steget med 52 procent, mens vareeksporten er steget med 15 procent.Cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremhæver i en kommentar til de seneste tal for im- og eksporten, at fremgangen i juni alene skyldes stigning i tjenesteeksporten, mens vareeksporten omvendt faldt. Samtidig er en stor del af fremgangen baseret på højere priser på det, som virksomhederne eksporterer.- Derfor tegner de rå tal et mere rosenrødt billede af virkeligheden, påpeger Jeppe Juul Borre og tilføjer:- Ser vi alene på mængderne, så faldt eksporten i juni med knap 5 procent. Udenrigshandlen gøres typisk op i løbende priser, og korrigerer vi for prisudviklingen, ser det således ikke lige så stærkt ud. Der er dog fortsat tale om fremgang. I det første halve år af 2022 har vi i mængder eksporteret for 6% mere end i samme periode i 2021.Ifølge Jeppe Juul Borre kan den kommende tid blive mere udfordrende for den danske eksport af varer og tjenesteydelser, da krigen i Ukraine fortsat fylder meget, og tempoet i økonomien er aftagende.- Vores direkte samhandel med både Rusland og Ukraine er begrænset, men påvirker krigen den samlede europæiske økonomi i større negativ grad, så er dansk økonomi også udsat, fremfører han.Den danske eksport udgør en stor del af den danske økonomi og beskæftiger i omkring 900.000 mennesker i Danmark.- Dansk eksport er traditionelt mindre konjunkturfølsomt med stort fokus på medicin og vindmøller. De senere år med har dog vist, at vi med tydelighed ikke er helt afskærmede overfor ændringer i den globale økonomi, hvor vi så en markant nedgang i begyndelsen af coronakrisen, lyder det fra Jeppe Juul Borre.