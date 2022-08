Transportorganisation skifter direktøren ud efter to måneder

Mandag 8. august 2022 kl: 14:03

Af: Redaktionen Bestyrelsen begrunder afskedigelsen med uenighed om den fremtidige retning for ITD. Bestyrelsen ønsker derfor en anden profil på posten og har konstitueret Stefan K. Schou, der i dag er chef for medlemsservice hos ITD, som ny administrerende direktør.ITD's formand John A. Skovrup er ærgerlig over, at Jesper Høgh Bach ikke var det rigtige match til ITD, men han er glad for, at ITD kan komme videre hurtigt.



- Jesper har en spændende profil fra den offentlige sektor, men ITD er en forening for vognmænd i den private sektor. ITD skal have medlemmernes behov og interesser i centrum, og foreningen skal handle med en større slagkraft og hastighed, end vi ser i dag, siger John A. Skovrup i forbindelse med afskedigelsen af Jesper Høgh Bach.





ITD peger på, at der med Stefan K. Schou kommer mere turbo på ambitionerne for ITD, da han kender medlemmerne, medarbejderne og organisationen.









