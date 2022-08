Kombi-selskab håndterede 937.959 forskellige enheder

2021-TAL:

Mandag 8. august 2022 kl: 13:32

Af: Redaktionen

Opgjort i teu-enheder blev det til 1,88 millioner TEU, hvilket svarer til to en halv gang af, hvad eksempelvis Aarhus Havn håndterede samme år. I forhold til året før kunne Kombiverkehr notere en vækst på 9,3 procent.





Kombiverkehr peger på, at væksten har været særlig markant på forbindelsen mellem Tyskland, Benelux og Italien gennem Schweiz. Derud over har nye forbindelse via MegaHub Hannover bidraget mærkbart til fremgangen.





I forbindelse med årsrapporten fremhæver Kombiverkehr også, at selskabets intermodale transporttilbud, der kombinerer vej, bane og søtransport, har flyttet 781 millioner kilometers vejtransport i Tysklnad og andre Europæiske lande over til banetransport. Det svarer ifølge Kombiverkehr til omkring 3.700 daglige lastbiltransporter på årets 251 arbejdsdage.





I nedenstående oversigt er tal fra Kombiverkehr's årsrapport.





Om Kombiverkehr:

Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG blev grundlagt i 2019

Kombiverkehr udvikler, organiserer og markedsfører et internationalt transportnetværk med skinnebåren transport som grundlag. Netværket kombinerer vej-, bane- og søtransport

Kombiverkehr tilbyder over 170 daglige afgange med tog med 15.000 forbindelser over det meste af Europa

Kombiverkehr er ejet af 230 tyske og internationelse speditionsvirksomheder. DB Cargo AG er også i ejerkredsen

Kombiverkehr har en medarbejderstab på 120 fuldtidsansatte og omsatte for 421,9 millioner euro i 2021

Interesserede kan finde Kombiverkehr's årsrapport her:



Interesserede kan finde Kombiverkehr's årsrapport





2021-tal for Kombiverkehr KG Samlet antal enheder 937,959 Internationale enheder 747,438 Nationale enheder (Tyskland) 190,521 Samlet antal enheder opgjort i TEU (Twenty-Foot-Equivalent Unit) 1.88 million Sparet CO2-udledning i ton sammenlignet med lastbiiltransportwith end-to-end road transport 1.1 million Transportvolumen i ton 22.16 million Gennemsnitlig transportdistance 833 km Transportarbejde (tkm) 18.46 billion Omsætning i euro 421.9 million Antal fuldtidsansatte 120



(Kilde: Kombiverkehr KG)

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.