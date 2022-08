Tilbygning i to etager kom med lastbiler

Onsdag 3. august 2022 kl: 11:04

Af: Redaktionen Udvidelsen er leveret af modulproducenten Concept Living by abc og er en tilbygning til Blue Waters eksisterende afdelingskontor i Padborg, der blev bygget af Concept Livings søsterselskab ABC Pavilloner i 2007. Med den nye tilbygning har man stræbt efter at matche det eksisterende byggeri. Derudover har indeklima vægtet særligt højt.Blue Water Shipping's sønderjyske lokalafdeling har i over 30 år stået for at transportere frisk og frossen fisk fra danske kystbyer samt Skandinavien og Nordatlanten til modtagere i Europa.- Vi var meget tilfredse med resultatet og forløbet sidste gang, og vi var derfor ikke i tvivl om, at vi ville have en tilbygning i samme stil. Det har været en rigtig god og hurtig proces fra ordre i november til indflytning nu, og vi har haft en god dialog hele vejen igennem, hvor vi har kunnet følge med i processen og se, at der hele tiden skete noget. Alt i alt er vi utroligt glade for den ny tilbygning, siger Jan Kristensen, der er Equipment Manager hos Blue Water Shipping.Den permanente modulløsning i to etager, der udgør kontortilbygningen, består af fire præfabrikerede moduler, som er fremstillet på Concept Living's fabrik i Engesvang og efterfølgende transporteret til Padborg, hvor de er blevet monteret i forlængelse af de eksisterende kontormoduler.- Vi er naturligvis altid glade, når en tilfreds kunde kontakter os for at få mere af samme skuffe, hvilket har været tilfældet med Blue Water Shipping, der ønskede at udvide den eksisterende modulløsning med flere kvadratmeter i samme stil. Vi har derfor haft fokus på at matche det oprindelige byggeri i forhold til både stil og funktion, lyder det fra direktør i Concept Living by abc, Kjeld S. Facius.For at matche den oprindelige bygning er modulerne udvendigt beklædt med skærmtegl i terracotta, mens de indvendige gipsvægge er beklædt med filt. Særligt de indendørs arealer har vægtet højt på grund af arbejdsmiljø og indeklima, og på gulvene ligger der eksempelvis tæpper, der medvirker til at dæmpe støj, med luft-til-vand-gulvvarme nedenunder. Der er ligeledes installeret ventilationsanlæg med genvinding.







Hele byggeprocessen fra ordre til indflytning har taget omkring otte måneder, og i tilbygningen er der gjort plads til cirka 20 medarbejdere mere end i den oprindelige kontorbygning.









© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.