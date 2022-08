Rederikoncern skruer op for forventningerne

Onsdag 3. august 2022 kl: 10:50

Af: Redaktionen A.P. Møller - Mærsk A/S peger på, at udfordringerne i de globale forsyningskæder og deraf følgende højere fragtrater har varet længere end tidligere antaget. Det er baggrunden for, at koncernen skruer op for forventningen til det samlede 2022-resultat.Koncernen forventer, at der i løbet af årets fjerde kvartal vil ske en gradvis normalisering af forretningsområdet Ocean, hvor eksempelvis containertrafikken ligger.Interesserede kan se halvårsrapport 2022 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk)