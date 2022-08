Færre er blevet optaget maritime uddannelser

STATUS OVER OPTAG PÅ UDDANNELSER:

Mandag 1. august 2022 kl: 19:53

Af: Redaktionen Efter to år, hvor rekordmange er blevet optaget på de videregående uddannelser, er antallet faldet i år. I alt havde 79.737 personer søgt ind på en videregående uddannelse - blandt dem har 878 fået et positivt svar om en plads på en maritim uddannelse. Det er 30 færre end sidste år, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- Coronapandemien betød, at der blev optaget et rekordhøjt antal studerende. Så at tallet falder lidt, er ikke så overraskende, men det er faktisk positivt at tallet ikke er faldet mere. Vi ser det blot som en reminder om, at vi fortsat skal arbejde målrettet på at synliggøre karrieremuligheder i Det Blå Danmark, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i interesseorganisationen Danske Rederier.





Hos Danske Rederier fremhæver man blandt andet, at man på studiet ”International Shipping and Trade” på Copenhagen Business School oplever en stigning. Her har 75 unge fået tilbudt en plads mod 63 sidste år.





På SIMAC og MARTEC byder man 68 nye skibsførere velkommen, mens man har optaget 727 kommende maskinmestre fordelt i hele landet.





- Hvis Danmark skal fastholde sin position som en stærk og verdensførende søfartsnation, så har vi brug for at få uddannet dygtige maskinmestre, navigatører og shippingfolk. Jeg er derfor enormt glad for, at 803 unge har valgt en karriere til søs, og jeg ser frem til at byde dem velkommen i branchen, siger Anne Windfeldt Trolle.





De maritime uddannelser som er omfattet den koordinerede tilmelding, er Maskinmesterskolen i København, Maritime og Polytechnic University College, MARTEC i Frederikshavn og Svendborg International Maritime Academy, SIMAC, Fredericia Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole og studiet ”International Shipping and Trade” på Copenhagen Business School.





De nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet tæller kun uddannelser, der er opfattet af Den Koordinerede Tilmelding. Derfor vil der først senere på sommeren komme ansøgningstal fra Navigationsskolen i Marstal, Skagen Skipperskole, skibsassistentuddannelserne på Svendborg Søfartsskole henholdsvis MARTEC og skoleskibenes ansøgere.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.