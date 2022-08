Østjysk havn styrker kommunikationen

Mandag 1. august 2022 kl: 05:00

Havnens betydning skal formidles

Af: Redaktionen - Jeg ser frem til at blive en del af Aarhus Havn og ikke mindst til at møde de mange dygtige medarbejdere i og omkring organisationen. Aarhus Havn er en spændende virksomhed i udvikling, der har høje ambitioner for både Aarhus og resten af Danmark. Der er så mange gode historier at fortælle, og det glæder jeg mig til at stå i spidsen for, siger Daniel Møller Jensen.Den nye kommunikationspartner har senest været fem år hos Dansk Erhverv og har tidligere arbejdet som politisk konsulent på Christiansborg. Han har stor erfaring med både strategisk og operationel kommunikation, og han ser frem til aktivt at bruge de erfaringer i hverdagen hos Aarhus Havn, hvor der skal kommunikeres til både kommercielle og politiske målgrupper.- Der er vigtigt at få fortalt aarhusianerne, hvilken betydning Aarhus Havn har for både erhverv og byudvikling. Det er en af de allervigtigste opgaver, jeg kommer til at beskæftige mig med. Arbejdet giver mig mulighed for at trække på de erfaringer, jeg har fået i mine tidligere jobs, hvor politisk forståelse og en åben dialog med forskellige interessenter har været afgørende for en vellykket kommunikationsindsats, påpeger Daniel Møller Jensen.Daniel Møller Jensen er 31 år og uddannet cand.scient.pol. Han bor i Hornslet nord for Aarhus med sin kæreste og to små drenge.