Vognmand koblede forvognen fra og koblede trækker til

Torsdag 28. juli 2022 kl: 08:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Jeg begyndte at køre lastbil som 18-årig og har nu kørt i godt tre år, fortæller Mads Krogsgaard, der er startede hos NCC som chaufførlærling og nu er faglært chauffør.- Jeg var rigtig glad for den gamle R 500, men den nye R 590 er bare endnu federe, siger han og tilføjer, at hans gamle R 500 var den sidste i firmaet med gammeldags gearstang i gulvet.Der er da heller ikke sparet på noget på den nye tre-akslede Scania R 590 A 6x2/4-trækker, der har styrbar og løftbar støtteaksel foran trækakslen. Men det der med at løfte støtteakslen, bliver der ikke meget brug for.- Jeg kører især full-loads med køletrailere i Danmark med enkelte afstikkere udenlands. Læssene består blandt andet af margarine, fritureolie og lignende, men jeg kører stort set aldrig tom, så vogntogsvægten ligger for det meste på 50-55 tons. Derfor er det rart med lidt ekstra hestekræfter under gulvet, selv om der ikke er de helt store bjerge i Danmark, lyder det fra Mads Krogsgaard.Den nye R 590’er er skræddersyet efter ”NCC-standard” - malet hos Mosegaards Autolakering i Bramming, plysset hos BJ Autopolstring i Padborg samt fabriksopbygget med skammel, 540 liters brændstoftank, 76 liters AdBlue-tank og originale sideskørter samt suppleret lokalt hos Stiholt i Thisted med heldækkende aludørk foran og bag skamlen, højt placeret lygtebjælke bagerst på førerhuset samt masser af arbejds- og gejlelys.Det er NCC’s faste Scania-pusher - lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted - der er bagmand for leveringen, der helt i klassisk NCC-stil også omfatter en 10-årig serviceaftale inklusiv udvidet drivlinedækning i op til 1,2 millioner kilometer.