Lastbilchauffør kørte hurtigt fra Polen uden pause

Onsdag 27. juli 2022 kl: 09:22

Af: Redaktionen En civil patruljebil fra Hunde- og Færdselscentret ved Sydøstjyllands Politi nåede frem til lastbilen og lagde sig bag den på vejen mod Vejle. Undervejs kunne politipatruljen konstatere, at der var hold i anmeldelsen. Lastbilen holdt det meste af tiden en konstant hastighed på ca. 95 km/t og overhalede også her flere andre lastbiler.Den udenlandske lastbil blev standset ved DTC nord for Vejle, hvor en patrulje fra Tungvognscenter Syd ved Sydøstjyllands Politi kom til og foretog en tungvognskontrol og udlæste lastbilens kontrolapparat. Under kontrollen fandt en specialist fra Tungvognscenter Syd med udstyr til teknisk udlæsning af lastbilen, at lastbilens hastighedsbegrænser var indstillet til 95 km/t, selvom den højest må være indstillet til 90 km/t.Det viste sig også, at chaufføren under vejs fra Polen til Danmark havde kørt uden pause i 5 timer og 49 minutter. En kontrol af de seneste 28 dages kørsel afslørede adskillige køre- og hviletidsovertrædelser og to gange kørsel uden kort.Lastbilschaufføren fik en bøde på 30.500 kroner og kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet i Danmark i tre år. Vognmanden står til en bøde på 61.000 kroner.Derudover skulle firmaet sørge for et nyt to-års eftersyn af lastbilens kontrolapparat og en ny fartbegrænser-attest.