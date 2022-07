Motorstyrelsen undersøger leasingsager efter kontrol

Onsdag 27. juli 2022 kl: 10:00

Hver fjerde nordsjællandske leasingkontrakt skal tjekkes

Efter nordjysk kontrol - 12 ud af 60 skal tjekkes

Af: Redaktionen Over 150 køretøjer blev kontrolleret i forbindelse med Motorstyrelsens kontroller i to landsdele i uge 29. Hver sjette af de kontrollerede køretøjer skal nu undersøges nærmere for at finde ud af, om der er betalt for lidt i registreringsafgift.Motorstyrelsens kontroller blev gennemført onsdag, torsdag og fredag i Nordjylland i samarbejde med Nordjyllands Politi og fredag og lørdag i Nordsjælland i samarbejde med Nordsjællands Politi.I Nordsjælland var der fokus på leasing. Ud af de cirka 100 kontrollerede køretøjer, skal Motorstyrelsen nu undersøge, om 25 leasingkontrakter opfylder kravene til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Hvis det ikke er tilfældet, skal der muligvis betales høje registreringsafgifter, da der typisk er tale om dyre biler.Den nordsjællandske kontrol resulterede også i, at Motorstyrelsen skal se nærmere på, om biler på gule plader er brugt til privat kørsel, så der skal betales privatbenyttelsesafgift. Motorstyrelsen benyttede desuden kontrollen til at placere vejledningsmateriale på gulpladebiler på p-pladsen ved Musik i Lejet i Tisvildeleje.Udover Tisvildeleje foregik Motorstyrelsens kontrol i Nordsjælland blandt andet langs Strandvejen, i Rungsted, Gilleleje, Helsingør og Helsinge.I Nordjylland foregik kontrollen blandt andet i området fra Aalborg over Frederikshavn til Skagen, i Fjerritslev, Hjørring og Løkken. Her blev knap 60 køretøjer kontrolleret, og 12 sager skal nu undersøges nærmere. Det drejer sig blandt andet om flere leasingforhold, beskatning af fri bil, privat brug af mandskabsvogne og udenlandske køretøjer, der muligvis skal indregistreres i Danmark, fordi ejeren har bopæl her.Hvis Motorstyrelsens nærmere undersøgelser viser, at der ikke er betalt den korrekte registreringsafgift, vil ejeren af køretøjet blive opkrævet den manglende afgift. Motorstyrelsen vil desuden sende sagen til strafvurdering ved Skattestyrelsen, som står for at opkræve eventuelle bøder.