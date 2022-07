Ny hurtigfærge er sat på listen over afgange

Tirsdag 26. juli 2022 kl: 10:33

Af: Redaktionen Verdens største hurtigfærge, Express 5, der er ved at blive bygget på Austal's hurtigfærgeværft i Filippinerne, sættes i drift i begyndelsen af 2023 og vil give en væsentlig forøgelse af kapaciteten for færgedriften til Bornholm.Fra mandag 20. marts 2023 kommer Express 5 til at sejle alle de afgange, som i dag bliver sejlet med Express 1. Der er 2.924 afgange i alt. Forskellen på de to færgers kapacitet betyder, at der potentielt bliver plads til 527.100 flere passagerer og 78.268 flere biler på ruten mellem Rønne og Ystad.- Indsættelsen af Express 5 opfylder et stort ønske fra hele Bornholm - og det bliver kulminationen på arbejdet med at få udviklet trafikken til og fra Bornholm, siger Jesper Skovgaard, der er kommerciel direktør for Molslinjen.Og kapaciteten på øens færgedrift kan blive endnu højere, hvis det lykkes med planerne om at beholde Express 1 som højkapacitetsfærge i stedet for Max. Den sag drøftes i øjeblikket mellem Trafikkontaktrådet, Transportministeriet og Molslinjen. Hvis Express 1 bliver på øen, vil det eksempelvis betyde over 25 procent flere bilpladser i juli.I praksis svarer det til et potentiale på godt 800.000 ekstra rejsende til Bornholm, hvis færgerne fyldes helt op.- Det vil betyde endnu større fleksibilitet for øens færgedrift. Man kan på ingen måde afvise, at der ikke stadig vil kunne findes udsolgte afgange på de store lørdage, men vi vil få langt bedre plads til eksempelvis campingvogne og til de bornholmere, som gerne vil rejse ud på søndage, siger Jesper Skovgaard.Sejlplan 2023 er tilgængelig fra mandag 8. august 2022.