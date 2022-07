Datterselskaber's ansatte kan fortsætte på deres overenskomster

Torsdag 21. juli 2022 kl: 09:57

Af: Redaktionen Ind til 2027 har FPU fortsat overenskomster for SAS Connect og SAS Link. FPU's pilotoverenskomst for SAS Connect løber til 2025 og for SAS Link løber den til 2027.Fra FPU lyder det, at det gælder forenigen, at Dansk Metal har indset, at SAS Connect og SAS Link er en del af løsningen for SAS.- Vi er stadig i gang med at finde ud af de konkrete detaljer i parallelaftalen, og hvad det betyder for vores 180 mennesker, der hver dag har passet deres arbejde. Det vigtigste lige nu er at sikre vores medlemmers arbejdspladser og deres arbejdsvilkår. De er glade for deres arbejde, og de har bygget et godt sammenhold op på utrolig kort tid. De har gode arbejdsvilkår og har vist, at de gerne vil være en del af fremtiden i SAS, siger Thilde Waast, der er formand for Flyvebranchens Personale UnionHun mener, at Dansk Metal derimod har vist sig villige til at skubbe SAS tættere på afgrunden.- Det fremstår nu helt tydeligt, at Dansk Metals konflikt udelukkende har handlet om at hverve medlemmer og føre organisationskrig mod FPU. En konflikt er et helt legitimt værktøj, men vi er dybt kritiske over, at Dansk Metal misbruger konflikten i et forsøg på at tage overenskomsten fra en anden FH-organisation. At påstå at en organisationskrig er en kamp for den danske model er absurd, siger Thilde Waast videre.