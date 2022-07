Derfor skal du ikke hævne dig på SAS efter strejken

KOMMENTAR FRA FAGFORBUND:

Torsdag 21. juli 2022 kl: 09:20

Af: Redaktionen

- Det var desværre nødvendigt at trække både strejke- og lockout-våbnet for at få en aftale i hus i denne omgang. Heldigvis sker det sjældent, men det rammer hårdt, når det sker, forklarer formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, der understreger, at ansatte og arbejdsgivere oftest taler sig til rette.





Formanden for Dansk Metal er tilfreds med, at der nu er en aftale, samt at SAS-flyene kommer tilbage i luften og kan flyve danskere afsted på sommerferie, men har også en besked til dem, der i harme har travlt med at sige, at de kun vælger lavprisselskaberne fremover.





- Jeg er med på, at SAS-strejken kan føles som et særligt tillidsbrud. Mange danskere har det sikkert, som jeg selv har det: SAS har en særlig plads i hjertet og forbindes med orden på sagerne og følelsen af at ’være kommet hjem,’ når man spænder sikkerhedsbæltet ude i verden, og kaptajnen præsenterer sig på et nordisk sprog. Det er den tryghed, der gør, at man vælger at betale lidt mere for billetten og ikke vælger det allerbilligste. Det skal vi arbejde på at komme tilbage til nu, siger formanden og forsætter:





- Men jeg ser også mange, der især på de sociale medier bruger meget tid på at bedyre overfor omverdenen, at de ikke vil flyve med SAS igen. Nu er det kun flyselskaber med billetter til 199,- der dur, og så kan piloterne i øvrigt lære det - og SAS-ledelsen med! Til dem er mit spørgsmål bare: ’Hvem er det, du narrer?' Det bedste bud er nok dig selv. Eller måske sender du narresutten videre til dine børn eller børnebørn.





Claus Jensen peger på, at den danske model giver et af de mest stabile arbejdsmarkeder i verden.





- Det betyder også, at arbejdsgivere og lønmodtagere bruger så lidt krudt på at bekrige hinanden, skifte arbejdsplads og hyre nye folk, at man sammen over tid kan høste frugterne. Ferie, lønstigninger, frihed, barsel, mulighed for videreuddannelse og alt det andet, som vi danskere bygger op sammen i vores kollektive aftaler, siger Claus Jensen og fortsætter:





- Uanset hvordan du vender og drejer det, så er den danske model og overenskomsterne vævet ind i selve det danske arbejdsmarked. Selv hvis du forhandler din egen løn, så gør du det i forhold til, hvad de store fællesskaber har forhandlet sig frem til. Det system skal vi hylde, for det er genialt på den lange bane, også selv om det for mange kom til at koste ferien i 2022. Det var en nødvendig kamp at tage, hvis vi også vil holde fast i at være sikret ferie i de næste mange år.





Claus Jensen fremhæver, at få faglige ledere har været større fortalere for SAS med base i Norden, og den infrastruktur og store antal arbejdspladser, der følger med. Han peger på, at ligesom den danske model, har SAS og hovedbasen i Kastrup Lufthavn en særlig værdi for Danmark og dansk erhvervsliv. Muligheden for at flyve direkte til eksportmarkederne er en forudsætning for at binde Danmark sammen med verden.





- Det er svært at sige, hvordan verden ville se ud uden SAS eller den danske model. I denne omgang er begge dele reddet, siger han.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.