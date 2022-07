Ny overenskomst gælder for alle piloter i SAS' selskaber

Torsdag 21. juli 2022 kl: 08:11

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Piloterne har med den nye overenskomst fået en garanti for, at de er en del af fremtiden i SAS, og at SAS ikke vil oprette nye datterselskaber på andre vilkår end dem, som er aftalt med Dansk Pilotforening. Det er helt i tråd med den måde, vi har tradition for at samarbejde på i Danmark og i resten af Skandinavien, og det viser den danske models styrke, siger Keld Bækkelund Hansen, der er forhandlingschef i Dansk Metal.Piloterne er meget tilfredse med den nye aftale, som sikrer, at de piloter, som blev opsagt under corona-pandemien genansættes. Dansk Metal fremhæver, at piloternes krav er blevet imødekommet.- Piloterne er SAS - helt ind i hjertet. De har været meget loyale over for SAS, strakt sig meget langt og givet en stor håndsrækning for at hjælpe deres arbejdsplads i en svær tid. Det har de gjort før og gør det nu igen med besparelser på løn, ferie og forøget arbejdstid, påpeger Keld Bækkelund Hansen.Han fremhæver, at piloterne ved at indgå den nye overenskomst hjælper SAS igennem en svær tid ved at øge selskabets konkurrenceevne. Den nye overenskomstaftale er gældende frem til september 2027.- Det har været et langt forløb. Vi har været i gang i over otte måneder, hvor vi har oplevet mange bump på vejen. Så meget desto mere er det glædeligt, at der nu er landet en aftale, så danskerne kan komme på sommerferie og vores opsagte kollegaer får deres job tilbage, siger Henrik Thyregod, der er formand i Dansk Pilotforening.