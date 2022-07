Østfynsk havn håndterer mere gods

Torsdag 21. juli 2022 kl: 15:03

Af: Redaktionen Nyborg Havns store kajnære arealer og den centrale beliggenhed i forhold til store fynske og sjællandske anlægsprojekter har betydet stigende godsmængder på især jern- og stålprodukter samt projektlaster og råstoffer.Med fortsat højt aktivitetsniveau inden for bygge-og anlægssektoren på Fyn kan ADP A/S allerede nu se ind et travlt efterår, hvor det høje aktivitetsniveau på havnen ventes at fortsætte.