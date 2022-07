Der er stadig al for lang ventetid på at tage kørekort

Mandag 18. juli 2022 kl: 15:05

SCT Transport har i øjeblikket en lærling med en lettere hørenedsættelse. Han måtte vente to måneder på svar fra embedslægen, før han kunne bestille tid til teoriprøven.

Danmarks Radio fortalte i sidste uge om en voksenlærling med søvnapnø, som måtte vente fem måneder på et kørekort.

Af: Redaktionen ATL nævner følgende eksempler:- Lærlinge mister motivationen, virksomhederne taber mange penge, og branchen mister måske værdifuld arbejdskraft. De lange ventetider har store konsekvenser, som myndighederne må tage alvorligt, siger Lars William Wesch, der er direktør i ATL.Han peger på, at den lange ventetid især rammer elever uden en helt ren helbredsattest. De kan have brug for en ekstra helbredsundersøgelse, eller de skal sende dokumentation for, at de er raske, før de får lov til at gå til køreprøve.Hvis en kommende chauffør havner i den gruppe, går der i mange tilfælde 100 dage, før han eller hun kan komme til køreprøve, viser en rundspørge til AMU-centre og EUD-skoler, som TUR – Transporterhvervets Uddannelser stod bag sidste år.- Det er utilfredsstillende, at kommende lastbilchauffører skal vente i månedsvis på at komme til køreprøve. Og det er endnu værre, at ventetiderne tilsyneladende bliver længere og længere. Hverken virksomheder eller elever er tjent med situationen, siger Lars William Wesch.ATL skrev sidste år til Færdselsstyrelsen og bad dem om at prioritere området. Styrelsen arbejder på at nedbringe ventetiderne. Men ATL konstaterer, at der tilsyneladende ikke er sket forbedringer, når der gælder de lange ventetider på helbredsgodkendelser.