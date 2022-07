Antallet af langtidsledige er faldet - men seniorerne halter fortsat efter

Onsdag 20. juli 2022 kl: 01:00

Seniorerne halter fortsat efter

Analysens hovedkonklusion:

Antallet af langtidsledige er faldet fra 40.000 til 15.000 personer siden april 2021. Dette er det største registrerede årlige fald nogensinde

Andelen af ledige, der er langtidsledige, er faldet fra 33 procent til 21,5 procent

Særligt blandt personer med ikke-vestlig baggrund er langtidsledigheden faldet mærkbart. Forskellen i langtidsledigheden mellem ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse er faldet fra 17 procentpoint til 5 procentpoint på under et år

Der har været et fald i langtidsledigheden i alle aldersgrupper, men 60-64-årige er stadig hårdest ramt af langtidsledighed. Ligeledes er langtidsledigheden faldet i alle landsdele og med cirka samme styrke

Et opsving, som det seneste år, er en enestående mulighed for at løfte personer ud af langtidsledighed. Det er nu vigtigt, at man fra politisk side gør en aktiv indsats for at holde mange af disse tidligere udsatte personer i beskæftigelse

Antallet af langtidsledige maj 2007-maj 2022:

År Antal langtidsledige (personer) Maj 2007 35.098 Maj 2008 17.851 Maj 2009 14.992 Maj 2010 41.325 Maj 2011 50.054 Maj 2012 46.588 Maj 2013 41.637 Maj 2014 37.229 Maj 2015 31.836 Maj 2016 27.701 Maj 2017 24.492 Maj 2018 28.442 Maj 2019 23.963 Maj 2020 27.300 Maj 2021 36.525 Maj 2022 15.020

Af: Redaktionen Analysen viser, at antallet af langtidsledige er faldet fra 40.000 til 15.000 personer siden april 2021. Det er det største årlige fald , der er registreret i statistikkerne.- Det seneste års tid har budt på stor fremgang i dansk økonomi. Det har været en enestående mulighed for alle grupper til at tage del i jobfesten - også dem der står på kanten af arbejdsmarkedet. Faktisk har vi aldrig set et så stort fald i langtidsledigheden nogensinde som i denne periode, siger Sofie Holme Andersen, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.- I januar 2009 var vi nede på 13.300 langtidsledige, og fortsætter den nuværende tendens med aftagende langtidsledighed, nærmer vi os det laveste antal nogensinde til trods for, at arbejdsstyrken har været stigende, siger Sofie Holme Andersen.Særligt blandt personer med ikke-vestlig baggrund er langtidsledigheden faldet. Forskellen i langtidsledigheden mellem ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse er faldet fra 17 procentpoint til 5 procentpoint på under et år. Det er særligt kvinder med ikke-vestlig baggrund, der er kommet ud på arbejdsmarkedet.- Det vidner om, at den seneste tid med et øget pres på arbejdsmarkedet har åbnet døre for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor er det ekstra vigtigt, at man fra politisk side gør en aktiv indsats for at fastholde disse grupper i beskæftigelse, når udviklingen aftager. Det kræver, at vi investerer i opkvalificering og efteruddannelse, der kan opretholde og udbygge deres kompetencer, siger Sofie Holme Andersen.Der har været et fald i langtidsledigheden i alle aldersgrupper, men de 60-64-årige er stadig hårdest ramt. I denne aldersgruppe er 30 procent af de ledige langtidsledige. Det er dobbelt så meget som gruppen af 25-29-årige, hvor det kun gælder 15 procent.- Selvom vi ser et fald i langtidsledigheden i alle aldersgrupper, halter den ældre gruppe fortsat efter. Det er en bekymrende udvikling, fordi langtidsledighed er selvforstærkende. Vores analyse tyder på, at arbejdsgiverne fortsat er mindre tilbøjelige til at ansætte ledige seniorer, for ikke at tale om personer, der har været ledige i længere tid, siger Sofie Holme Andersen.Interesserede kan hente analysen





Tabellen viser antallet af langtidsledige personer fra maj 2007 til maj 2022.



(Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Anm.: Data er korrigeret for sæsonudsving. Langtidsledige er ledige, som har været ledige i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 12 måneder)





