Transportmesse i Hannover melder om 97-procents belægning

Fredag 15. juli 2022 kl: 11:11

Af: Redaktionen Hos Verband der Automobilindustrie e.V., der står bag IAA-messerne, fremhæver man, at der er mange nye udstillere på årets IAA-messe, og at der efter to år med corona-restriktioner er en øget behov for at mødes personligt, og at IAA-messen i Hannover er et godt mødested.De store lastbilproducenter er blandt de over 1.200 udstillere fra over 40 lande. Blandt de nytilkomne lastbilproducenter er eksempelvis Nikola, Quantron og Volta Trucks, hvis biler er baseret på mere bæredygtige drivliner.