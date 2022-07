Vognmand kører med nyt og brugt i samme vogntog

Torsdag 14. juli 2022 kl: 10:01

Chaufførpakke, Driver+ med alverdens komfortudstyr

LED lyspakke med LED for-, sidemarkerings- og baglygter

Opbevaringspakke med ekstra store og mange opbevaringsmuligheder i førerhuset

Polstringspakke med sorte Premium læderlæder med røde syninger i begge sider samt læderrat, læder på dørsider, gulvmåtte mm

Infotainmentpakke med 7-tommer farveskærm, stort musikanlæg på 4x20 W, subwoofer, DAB-radio samt integreret navigationsanlæg

Klimapakke med fuldautomatisk klimaanlæg samt ekstra 6 kW motor- og kabinevarmer

Sikkerhedspakke med AEB + LDW + ACC, bak- og højresvingskameraer

Af: Redaktionen VM Tarm leverede en ny tankopbygning til den nye forvogn, mens den fireakslede påhængsvogn, som VM Tarm leverede til Henrik Floutrups nu tidligere Scania R 580 forvogn, havde fået en tur, så den kunne stråle i solen sammen med den nye forvogn. Stiholts lastbilsælger Lars Pedersen i Thisted kunne så midt i juni levere det samlede vogntog til vognmanden fra Øster Jølby.Henrik Floutrup driver sin lille vognmandsforretning med to biler fra adressen i Øster Jølby.Han kører selv i den ene - en fire-akslet Scania R 580 med kroghejs og en tilhørende tre-akslet kærre, mens den nye tre-akslede Scania R 660 tankbil med den fire-akslede påhængsvogn har chauffør Kim Bertelsen bag rattet. Han kører først og fremmest med melasse, soyaolie og lignende til foderproduktion fra Aarhus Havn til kunder fra Aarhus og nordover.Henrik Floutrup betegner både sig selv og Kim Bertelsen som Scania-tosser, så da den tidligere forvogn skulle udskiftes, var der ingen tvivl om, at den nye selvfølgelig også skulle være en Scania med otte propper. Det blev så til en Scania R 660 med stort set alle de pakker, som Scania kan levere fra fabrikken:Udover Scania's mange pakkeløsninger har førerhuset efterfølgende fået en ekstra omgang indvendigt hos BJ Autopolstring i Padborg.Drivlinen består af en 16,4 liters V8’er på på 660 hk og med et maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm, en 14-trins Opticruise-gearkasse fra Scanias nye gearkassegeneration med både krybe- og overgear samt forstærket, enkeltreduceret bagtøj med 2,69:1-gearing.Henrik Floutrup forventer, at bilen kommer til at køre 110.000-120.000 kilometer om året. Det svarer til en lille million km efter otte år, som han har tegnet serviceaftale med udvidet drivlinedækning på hos Stiholt.