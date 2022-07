Øresundsbron lægger vejbaner til flere bilister fra Danmark

Onsdag 13. juli 2022 kl: 23:00

Af: Redaktionen - Den danske fritidstrafik nåede allerede i foråret op til niveauet før corona. Og på det seneste ser vi altså, at de kører mere end i 2019. Det er glædeligt ikke mindst for turisme- og oplevelsesbranchen i Sverige, der har savnet besøg fra nabolandet, siger Berit Vestergaard, der er salgs- og marketingdirektør på Øresundsbron.Siden månedsskriftet juni-juli har fritidstrafikken over Øresundsbron taget et hop opad, og det er først og fremmest kunder med bopæl i Danmark, der har bidraget til det.- Sommerudflugter og ferie på den anden side af Øresund er endelig blevet nemt igen, og vi ser at mange danskere kører over Øresundsbron til destinationer i Sverige og på Bornholm, siger Berit Vestergaard.Fritidstrafikken for danske aftalekunder var 7 procent højere i uge 26 og 27 end samme periode 2019, til gengæld lå den svenske fritidstrafik 13 procent lavere.- Flere faktorer har indflydelse på, at svenske fritidskunder ikke er oppe på niveauet fra 2019 endnu. Det skyldes blandt andet store valutaforskelle, og at den svenske rejseaktivitet via Københavns Lufthavn i Kastrup ikke er på helt samme niveau som før corona, siger Berit Vestergaard.Samlet set var aftalekundernes fritidstrafik 3 procent lavere i uge 26 og 27 end samme periode i rekordåret 2019.