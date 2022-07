Danske virksomheders investering i firmabiler er uændret

UNDERSØGELSE OM CORONA-EFFEKTER:

Tirsdag 12. juli 2022 kl: 15:07

Danske virksomheder fokuserer fortsat på at elektrificere deres flåde, men deres forventninger til omstillingshastigheden holder sig på det niveau, der blev observeret før covid-19.

Medarbejdernes brug af alternativ mobilitet er steget i samme tidsperiode

De seneste to års hjemmearbejde ikke medført investeringsnedgang i danske virksomhedsflåder

Elektrificeringen fortsætter på samme blus som før covid-19







Samme tendens gør sig gældende på tværs af de resterende lande i undersøgelsen. 66 procent af virksomhederne har allerede implementeret - eller overvejer at implementere - hybridbiler, plug-in-hybrider og/eller fuldt elektriske personbiler inden for en treårig periode. Forventningerne til en fuldt elektrificeret personbilpark inden for tre år forbliver på samme niveau som før covid-19, hvilket ligeledes er gældende for elektrificerede varebiler.





Samtidig udgør diesel- og benzinbiler fortsat en vigtig del af danske virksomheders flådesammensætning. Her forventer de, at knap halvdelen af personbilerne (47 procent) og næsten syv ud af ti af varebiler (67 procent) stadig vil have forbrændingsmotor over de næste tre år.





Alternative mobilitetsløsninger supplerer bilparken Carpooling, firmacykler, delebiler og betalt offentlig transport som alternative mobilitetsløsninger udgør en stadigt større del af virksomhedernes mobilitetsstrategi. På tværs af de europæiske lande svarer 77 procent af virksomhederne således, at de har gennemført eller har planer om at investere i alternative mobilitetsløsninger inden for de kommende tre år, mens over seks ud af ti (65 procent) har indført mindst én alternativ mobilitetsløsning.





Her halter Danmark efter det europæiske gennemsnit: 59 procent af de danske virksomheder svarer, at de har indført alternative mobilitetsmuligheder, mens det europæiske gennemsnit ligger på 65 procent. I front ligger Tyskland, Holland og Storbritannien, hvor henholdsvis 84, 81 og 81 procent svarer, at de allerede har indført alternative transportløsninger.





Andel af virksomheder, der har implementeret mindst én alternativ transportløsning:

Tyskland: 84 procent Holland: 81 procent Storbritannien: 81 procent Frankrig: 74 procent Italien: 72 procent Finland: 70 procent Spanien: 69 procent Portugal: 68 procent Østrig: 66 procent Belgien: 64 procent Schweiz: 64 procent Luxembourg: 63 procent Slovakiet: 63 procent Sverige: 60 procent Danmark: 59 procent Grækenland: 58 procent Rumænien: 54 procent Norge: 52 procent Tjekkiet: 52 procent Polen: 42 procent

Om undersøgelsen:

I alt 7.576 repræsentanter - heraf 301 danske - fra små, mellemstore og store virksomheder har leveret svar til undersøgelsen fra Arval Mobility Observatory

Alle deltagere i undersøgelsen er ansvarlige for den pågældende virksomheds bilflåde

Alle interview er gennemført af analysebureauet Ipsos via en blanding af online spørgeskema og kvalitative interview pr. telefon

Undersøgelsen er udført i 26 lande, der tæller Danmark, Østrig, Schweiz, Tyskland, Spanien, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal, Storbritannien, Belgien, Luxembourg, Holland, Tjekkiet, Polen, Slovakiet, Rumænien, Finland, Norge, Sverige, Brasilien, Chile, Peru, Marokko, Rusland og Tyrkiet

Det er fjerde år i træk, at Arval Mobility Observatory bringer analysen.





Fordelingen af de danske adspurgte i undersøgelsen:

102 virksomheder med mindre end 10 ansatte

84 virksomheder med 10 til 99 ansatte

52 virksomheder med 100 til 249 ansatte

63 virksomheder med 250 ansatte eller mere

Arval Mobility Observatory er bredt anerkendt som en international og uafhængig analyseenhed, der indsamler og leverer objektive data inden for mobilitets- og flådesektoren. Projektet har til formål at give et dybere indblik i branchens tendenser og løbende udvikling i en verden, hvor et stadigt voksende udvalg af mobilitetsløsninger vinder frem



Om Arval

Arval specialiserer sig i full service-leasing og leaser knap 1,5 millioner køretøjer på globalt plan (december 2021) til alt fra store internationale virksomheder, SMV’er og privatkunder

Arval beskæftiger over 7.000 medarbejdere fordelt på 30 lande

Arval blev grundlagt i 1989 og ejes af BNP Paribas Group. Her hører Arval under Retail Banking & Services







Af: Redaktionen Danske virksomheder investerer ifølge undersøgelsen stadig stort i firmabiler og varevogne, selvom mange arbejdspladser har indført hybride arbejdsformer i kølvandet på coronapandemien. Ifølge undersøgelsen, der er foretaget blandt 301 flådeansvarlige i Danmark, er 6 procent af de adspurgte virksomheder begyndt med eller overvejer at tilpasse deres flåde- og mobilitetspolitikker for at tage højde for denne nye tendens.Den internationale undersøgelse, som er udført i 26 lande inklusiv Danmark af analyseenheden Arval Mobility Observatory, viser tre overordnede tendenser for danske virksomheders bilparker:Hybridarbejde spiller ikke længere en rolle for danske firmabiler På trods af samfundssituationen fortsætter danske virksomheder med at udvide og forny deres bilparker.7 procent af danske flådeansvarlige mener ifølge undersøgelsen, at covid-19 har påvirket størrelsen på deres bilpark, hvilket er et fald fra 72 procent sidste år. 94 procent svarer, at de ikke har ændret på virksomhedens mobilitetspolitik i forhold til hjemmearbejde.I tråd med den europæiske trend forventer 95 procent af de danske flådeansvarlige derfor, at virksomhedens flåde enten forbliver stabil eller vokser i løbet af de næste tre år. 4 procent forventer et fald.Det er især forventningen til øget vækst i virksomheden, der ligger til grund for, at danske virksomheder (55 procent) ser et øget behov for flere køretøjer. Samtidig anser halvdelen (49 procent) firmabilen som et vigtigt aktiv til rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af eksisterende.- Analysen viser tydeligt, at danske virksomheders flåder er blevet modstandsdygtige selv under turbulente forhold. Flådeansvarlige ser fortsat optimistisk på fremtiden og er fast besluttede på at fortsætte investeringen i bæredygtig mobilitet. Derudover er det også interessant at se, at firmabilen er ved at blive et direkte gode, man markedsfører sig på over for medarbejdere, selvom hjemmearbejde for mange er blevet the new normal, siger Andreas Knudsen, der er kommerciel direktør i Arval Danmark.