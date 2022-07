- Flyselskab og piloter mødes til nye forhandlinger

Tirsdag 12. juli 2022 kl: 10:42

Af: Redaktionen Siden sammenbruddet har begge parter været efter hinanden med forskellige udmeldinger. Op til weekenden tilbød piloterne at hjælpe SAS med at flyve strandede ferierejsende hjem. Flyvningerne blev dog fra de danske piloters siden indstillet igen, da piloterne mente, at SAS ikke levede op til aftalerne.

SAS og piloternes organisationer har forhandlet om en ny overenskomst i over trekvart år.

Mandag lød meldingen fra SAS, at selskabets plan for, hvordan det kan flyve videre ind i fremtiden - SAS Forward - kræver, at alle involverede bidrager - også piloterne. Konkurrencekraftige overenskomster er en forudsætning for at sikre en fremtid for SAS og for alle selskabets 8.000 medarbejdere.









SAS forstår, at fortsat mægling kræver, at begge parter giver sig, og SAS er villig til at tage sit ansvar i den proces.









SAS ønsker at afslutte strejken, at få alle medarbejdere tilbage i arbejde - og at gøre det, selskabet er bedst til: At tage Skandinavien ud i Verden - og Verden til Skandinavien.