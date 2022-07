47-årig mand skal i fængsel for at have overdraget 200 kg cannabis

Mandag 11. juli 2022 kl: 23:00

Fakta om National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK):

Sagen er ført for Retten af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som blev etableret 1. januar 2022

NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet

Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3)

NSK har ca. 900 medarbejdere og er opbygget som en politikreds

Af: Redaktionen Den 47-årige mand blev dømt for i januar og marts 2021 at have overdraget i alt 200 kg cannabis til en dansk lastbilchauffør i Randers med henblik på videresalg. Overdragelsen skete i forening med flere medgerningsmænd - herunder den dansk lastbilchauffør, som efter overdragelsen smuglede narkotikaen ind i Norge, hvor det skulle sælges videre.Lastbilchaufføren blev i en tilståelsessag i december 2021 idømt fire års fængsel for i perioden 2020 til september 2021 at have smuglet ca. 1,2 ton hash fra Danmark til Norge med henblik på videresalg.Dagens dom er udløber af hovedsagen i sagskomplekset, der starter 28. september 2022 og er berammet til 10 dage henover efteråret og vinteren ved Retten i Horsens. Her er den formodede bagmand tiltalt for smugling af i alt 24 kg kokain og 1,2 ton hash.Den 47-årige mand modtog dommen.- Jeg er tilfreds med, at der med dagens dom er sat et punktum i denne del af sagen, og ser nu frem mod efterårets sag mod den formodede hovedmand - en sag der er et resultat af en lang og grundig efterforskning, der har involveret politi i både Danmark og Norge, siger specialanklager i NSK, Lise Hebsgaard, siger: