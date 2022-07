Der er alt for få el-lastbiler på de danske veje

Mandag 11. juli 2022 kl: 15:06

Af: Redaktionen - Det er ganske alarmerende. For det viser jo, at omstillingen til elektricitet reelt ikke er kommet i gang i den tunge transport, siger Jesper Høgh Bach, der er administrerende direktør i ITD.Han understreger, at de manglende el-lastbiler ikke skyldes, at de danske vognmænd ikke vil omstille til eldrift. Forklaringen er ifølge Jesper Høgh Bach, at det fortsat er for dyrt og usikkert at investere i en elektrisk lastbil.

- Selvom lastbilproducenterne satser stort på udviklingen af el-lastbiler, er der stadig mange ubekendte, der skaber usikkerhed om en eventuel investering. Blandt andet usikkerhed om ladeinfrastruktur, rækkevidde og nye kørselsmønstre, siger han og fortsætter:







- Dertil kommer, at der aktuelt ikke er reelle alternativer til diesellastbilerne. De er på vej, men de er også kun lige på vej.





Hos ITD mener man, at den netop besluttede kilometerbaserede vejafgift, som fra 2025 bliver pålagt lastbiler, derfor ikke stå alene, hvis formålet er at få flere grønne køretøjer på vejene.





- En elektrisk lastbil er i dag tre gange så dyr som en diesellastbil, og det gør investeringen urealistisk for langt de fleste vognmænd, også når de bliver pålagt en kilometerbaseret vejafgift, der er lavere for nulemissionslastbiler. Men hvis kørselsafgiften suppleres med støtteordninger, der dækker en del af merprisen for en grøn lastbil, så kan det kickstarte brugen af el-lastbiler, siger Jesper Høgh Bach







Derfor undrer det ITD-direktøren, at den incitamentsstruktur, som skiftende regeringer har valgt til at booste salget af personbiler på el, er helt glemt, når det gælder den tunge transport.







- Der er ikke nogen tvivl om, at en af årsagerne til, at vi i dag ser flere og flere elbiler, er, at prisforskellen mellem en konventionel bil og el-bil er udjævnet via støtte. Og det vil også ske, hvis man gør det samme med lastbiler, for støtteordninger accelererer den grønne omstilling, hvad enten der er tale om afgiftslempelser eller direkte støtte, siger Jesper Høgh Bach.







Konkret opfordrer ITD S-Regeringen og transportminister Trine Bramsen (S) til se mod lande som Tyskland, Norge, Holland og Sverige, hvor man afsætter milliarder til grøn omstilling af lastbiler.







- Vi opfordrer til, at regeringen kommer med en samlet plan for omstilling af den tunge transport, som ikke kun ser på afgifter, men også på støtteordninger, der kan sætte gang i salget af el-lastbiler. Ellers ender vi med at blive det sorte får på Europæisk plan, når man ser på antallet af grønne lastbiler, siger Jesper Høgh Bach.







I Tyskland har man ifølge ITD afsat ca. 12 milliarder kroner fra 2021-2024 til at indkøb af klimavenlige el- og brintlastbiler og yderligere ca. 37 milliarder kroner til tank- og ladeinfrastruktur. I Danmark har S-Regeringen indtil videre har afsat 121 millioner kroner til at støtte indkøb af klimavenlige lastbiler, samt afsat en pulje på 250 millioner kroner til tank- og ladeinfrastruktur til den tunge transport.





I Tyskland bor der 83,2 millioner mennesker

I Danmark bor der 5,8 millioner mennesker





