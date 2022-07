Limfjordshavn overtager drift af containerterminal

Mandag 11. juli 2022 kl: 11:11

Af: Redaktionen - Vi har undersøgt flere muligheder og har vurderet, at det for nuværende er den bedste løsning selv at drive terminalen videre. Vores mål er at ændre og forbedre det eksisterende setup, for der er brug for mere fleksibilitet, ændret omkostningsstruktur og øget digitalisering, hvis vi skal være konkurrencedygtige i et meget krævende marked, siger Søren Bæk Christensen, der er Director of Operations hos Port of Aalborg A/S.Han fremhæver, at de hos Port of Aalborg ser frem til at udvikle containerterminalen sammen med rederierne, så den fremover kan betjene og styrke samarbejdet med alle de nordjyske virksomheder, der sender gods ind og ud af Aalborg til hele verden - eksisterende kunder såvel som nye.Søren Bæk Christensen suppleres af Jens Juel Rasmussen, der er Area Director Scandinavia hos Unifeeder A/S, som opererer den ugentlige feederrute mellem Aalborg, Bremerhaven og Hamburg - en af Europas største containerhavne.- Port of Aalborg har i fem årtier haft containerforretning i Østhavnen, og derfor har de den nødvendige ekspertise og erfaring med håndtering af containere til at kunne drive terminalen videre. Fra Hamburg er der ruter til stort set hele verden, og det giver de nordjyske virksomheder nem og hurtig adgang til det globale transportnetværk. Det nye setup vil uden tvivl skabe grobund for at udvikle en mere konkurrencedygtig containerterminal i Aalborg, siger han.

Vækstdriver for nordjyske virksomheder

Hos Port of Aalborg vurderer man, at der er et stort kundegrundlag for containerforretningen i Aalborg, og den fremadrettede strategi er at tage udgangspunkt i de nordjyske virksomheder i stedet for snævert fokus på godset.





- Fremover vil konkurrence, vækst, fleksibilitet og individuelle, kundetilpassede løsninger være de nøglebegreber, der skal kendetegne den nye containerterminal og måden, hvorpå vores kunder betjenes, siger Kjartan Ross, der er Chief Commercial Officer hos Port of Aalborg A/S og fortsætter:





- Vi er overbeviste om, at vi med ændret fokus og udvikling af containerterminalens drift både kvantitativt og kvalitativt kan være med til at skabe udviklingsmuligheder for virksomhederne i Aalborg og i resten af Nordjylland, så terminalen bliver en fremtidig driver for regionen.





Intermodal, fleksibel containerterminal

Når Port of Aalborg, som opererer den samlede havnevirksomhed, overtager driften, vil der automatisk blive fokus på mere end bare containerforretningen. I Østhavnen er der også direkte adgang til intermodale logistikløsninger, hvor jernbane, lastbiler, ro/ro-forbindelser med videre kan kombineres med feederruten.





- Kunderne skal møde en fleksibel terminal, og vi vil gøre vores yderste for at skabe individuelle løsninger til hver enkelt virksomhed, så netop deres logistik-setup bliver skræddersyet til deres behov. Men det handler ikke kun om drift – det handler også om at styrke virksomhederne i deres vækst og muligheder for at følge med udviklingen ved hele tiden at optimere containerterminalen til virksomhedernes behov, siger Søren Bæk Christensen.





Grønnere og automatiseret godshåndtering

Port of Aalborg deltager i EU-forskningsprojektet AEGIS (Advanced Efficient and Green Inter-modal System), der har til formål at udvikle et nyt koncept til nærskibsfart i Europa for at flytte gods væk fra vejene ved at optimere transporten af gods via Europas indre vandveje og nærskibstrafik.





Projektet involverer 12 partnere fra ind- og udland - herunder Port of Aalborg og Aalborg Universitet.





