Dagsbillet til lige under en "hund" gælder i hele Midtjylland

Mandag 11. juli 2022 kl: 11:02

Ingen bøvl med at finde parkeringspladser

Let at finde næste afgang med Rejseplanen

Tid til at nyde udsigten, mens man rejser

Mulighed for at rejse grønt og CO2-frit med Letbanen og Midttrafik's el-busser

Af: Redaktionen Midttrafik's dagsbilletter giver fri rejse med Midttrafiks busser og tog i hele Midtjylland for 99 koner - eller i hele Aarhus for 49 kroner - inklusiv to børn under 12 år.Som ekstra argument for at tage på tur med en dagsbillet fremhæver Midttrafik blandt andet:I Midttrafik's område kører der eksempelvis el-busser i Herning, Odder, Skanderborg og Aarhus.