Rastepladstyve fik mellem tre måneder og tre års fængsel

Mandag 11. juli 2022 kl: 09:54

Af: Redaktionen Sagen har siden sidste sommer været efterforsket af Udlændingekontrolafdelingen under Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.De dømte i sagen er fem mænd, hvoraf de tre stammer fra Kosovo, mens de øvrige to er henholdsvis kroatiske og svenske statsborgere. Fire af de fem dømte er bosiddende i Sverige, mens den femte er bosiddende i Danmark.De fem blev idømt fængselsstraffe på henholdsvis 3 år, 2 år, 1,5 år, 1,5 år og 1 år og 3 måneder.De dømte blev udover fængslingsstraffene alle udvist - herunder to af dem med indrejseforbud for bestandig.To af de dømte har anket dommene til frifindelse.