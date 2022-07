Fragt-direktør kommer med et gæt om transportaktiviteterne efter sommerferien

Mandag 11. juli 2022 kl: 09:48

Af: Redaktionen For transportbranchen har første halvår med Jørn Skovs formulering "... været præget af, at det har været svært at skaffe kapacitet, og der har flere steder været udfordringer med at følge med".Samtidig har de hos Danske Fragtmænd A/S oplevet et fald i leverancer til private, så aktiviteten har samlet set ikke været stigende.Situationen efter sommerferien er ifølge Jørn Skovs vurdering præget af lidt modsat rettede tendenser.I Asien, hvor corona-nedlukninger i Kina har rusket i forsyningskæderne, er der tegn på en lidt mere normal situation, hvilket kan betyde, at der kommer en del flere varer til Danmark. Men det kniber med lagerpladsen, så Jørn Skov vurderer, at en del lagervarer vil blive forsøgt afsat til forbrugerne - ved at sætte dem billigere til salg med en lavere inflation til følge - og med et stigende behov for transort.Det kan tale for, at forårets aktivitetsniveau vi fortsætte ind i sensommeren og efteråret. Modsat peger et faldende aktivitetsniveau inden for byggeriet, hvilket igen vil påvirke transportområdet i nedadgående retning.- Lige nu er forventningen hos os, at det maksimalt bliver en blød opbremsning, og at nedgang i byggeaktiviteten vil være en fordel for transportbranchen, da der dermed frigives nogle af de timelønnede, der i opgangstider altid bevæger sig fra transport- til byggebranchen. Dermed bør det blive lidt lettere at følge med, skriver Jørn Skov og fortsætter:- Men med et folketingsvalg, en ny omgang corona og en uforudsigelig situation i Ukraine in mente, så skal man være klar på lidt af hvert efter sommerferien.